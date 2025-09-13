El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Martín Alejandro Effio Dávila (40), conductor del bus de la empresa Real Star que el pasado jueves chocó contra una valla metálica en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Ate, accidente que dejó dos personas fallecidas y nueve heridos.
El Ministerio Público informó, a través de su cuenta en X, que Effio es investigado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. La Fiscalía de Santa Anita detalló que el impacto del vehículo contra un guardavía provocó las muertes y lesiones, por lo que el fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta solicitó la medida coercitiva, además de la incautación del bus para garantizar una eventual reparación civil.
Tras el accidente, el chofer fue trasladado primero a la Comisaría de Salamanca y luego a la sede del Departamento de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito en La Victoria. Como parte de las diligencias, se le practicaron pruebas de dosaje etílico y toxicológico, además de rendir su declaración ante la Policía y el Ministerio Público.
Conducción sin licencia vigente
El caso tomó mayor gravedad luego de que se confirmara que Effio Dávila no contaba con licencia de conducir vigente ni con habilitación para brindar el servicio de transporte público, según registros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció sanciones severas tanto para el conductor como para la empresa Real Star del Perú S.A.C. Al chofer se le aplicará la infracción RE27, considerada muy grave, que conlleva la inhabilitación definitiva para conducir este tipo de vehículos.
En el caso de la empresa operadora, se le impondrán las infracciones RE9 y RE22, ambas muy graves, por permitir que un conductor no autorizado preste servicio. Cada sanción implica una multa de S/ 2675 (50% de una UIT), además de la suspensión de la habilitación vehicular una vez concluida la investigación.
