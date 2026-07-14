Colecta "Ponle corazón" se realiza en Lima y otras seis regiones del país. (Foto: Andina)
Colecta "Ponle corazón" se realiza en Lima y otras seis regiones del país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La colecta nacional Ponle Corazón se realizará en Lima y otras seis regiones. Miguel de la Fuente, gerente de la Fundación Peruana de Cáncer, detalló que esta movilización solidaria busca recaudar fondos inmediatos para brindar asistencia integral a los pacientes oncológicos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

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