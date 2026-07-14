La colecta nacional Ponle Corazón se realizará en Lima y otras seis regiones. Miguel de la Fuente, gerente de la Fundación Peruana de Cáncer, detalló que esta movilización solidaria busca recaudar fondos inmediatos para brindar asistencia integral a los pacientes oncológicos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

La jornada central de recaudación presencial se desarrollará durante los días 16, 17 y 18 de julio. Durante estas fechas, cientos de voluntarios debidamente identificados recorrerán puntos estratégicos para invitar a la ciudadanía a realizar donaciones espontáneas bajo el lema institucional “Dona por impulso”.

El contexto oncológico nacional muestra que anualmente se registran cerca de 72,000 nuevos casos de la enfermedad. Debido a la centralización de los servicios de salud, el 65% de los pacientes del interior del país debe trasladarse obligatoriamente a la capital para acceder a tratamientos especializados y seguimiento médico.

Asistencia integral de la colecta Ponle Corazón

Los recursos obtenidos se destinarán íntegramente al sostenimiento del Albergue Frieda Heller, donde los afectados reciben servicios de alimentación, hospedaje y soporte emocional. Además, la institución cubre gastos de terapias físicas y traslados hacia los hospitales para garantizar que el proceso médico no sufra interrupciones.

Ponle Corazón pretende evitar que las limitaciones económicas provoquen el abandono de los tratamientos médicos por parte de la población afectada. La asistencia incluye programas de bienestar social que facilitan el acceso a educación y espacios de recreación, buscando mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan la patología lejos de sus hogares.

Además de la capital, la movilización tendrá presencia efectiva en Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque y Junín. Aunque la colecta en calles es temporal, la campaña permanece activa hasta el 25 de julio a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles y cuentas bancarias oficiales.

La organización cuenta con el respaldo del sector privado para fomentar la participación ciudadana mediante diversos puntos de contacto y activaciones solidarias. Finalmente, se exhorta a la población a colaborar con los brigadistas en las zonas autorizadas para asegurar la continuidad de la ayuda social brindada por la entidad.