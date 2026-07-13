La fiscal adjunta provincial provisional de Piura, Johanny Yessenia Lindao Feria, fue detenida por efectivos de la Policía Nacional del Perú tras ser acusada de agredir verbal y físicamente a un agente policial durante un operativo de tránsito en la ciudad. La magistrada permanece bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad.

De acuerdo con la información policial, la intervención se inició luego de que el vehículo en el que se desplazaba la fiscal fuera detenido por presuntamente circular de manera temeraria. Los agentes solicitaron al conductor bajar las lunas polarizadas para la inspección correspondiente; sin embargo, este se negó a cumplir la disposición. En ese momento, la fiscal intervino en defensa del conductor y, según la Policía, también se negó a identificarse ante los efectivos.

Fiscal permanece detenida tras incidente con efectivos policiales durante operativo de tránsito. (Foto: Captura/América Noticias)

Las autoridades señalaron que, ante la negativa de los ocupantes del vehículo y la resistencia a la intervención, los agentes dispusieron su traslado a la comisaría para continuar con las diligencias de ley. Según el reporte policial, una vez en la dependencia, la magistrada mantuvo una actitud desafiante y permaneció esposada durante el procedimiento.

La Policía informó que, en el interior de la comisaría, la fiscal pasó de la agresión verbal a la física y propinó un cabezazo al efectivo que encabezó la intervención. El hecho habría quedado registrado por el personal policial que se encontraba de servicio en la delegación.

Tras el incidente, los agentes levantaron las actas correspondientes y el policía agraviado fue sometido a exámenes médico-legales, los cuales confirmaron lesiones en el rostro, de acuerdo con la información oficial.

La Fiscalía de Flagrancia de Piura asumió la investigación penal contra Johanny Yessenia Lindao Feria por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado peruano.

En paralelo, la Autoridad Descentralizada de Control del Ministerio Público inició de oficio una investigación disciplinaria para determinar las responsabilidades administrativas derivadas de los hechos registrados.