Autoridad de Control del Ministerio Público inicia investigación disciplinaria contra fiscal de Piura. (Foto: Captura/América Noticias)
Autoridad de Control del Ministerio Público inicia investigación disciplinaria contra fiscal de Piura. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

La fiscal adjunta provincial provisional de Piura, Johanny Yessenia Lindao Feria, fue detenida por efectivos de la Policía Nacional del Perú tras ser acusada de agredir verbal y físicamente a un agente policial durante un operativo de tránsito en la ciudad. La magistrada permanece bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad.

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