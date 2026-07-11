Víctor Rodríguez Monteza fue restituido como fiscal supremo por Tomás Gálvez. (Foto: Archivo/Mario Zapata)
Víctor Rodríguez Monteza fue restituido como fiscal supremo por Tomás Gálvez. (Foto: Archivo/Mario Zapata)
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, oficializó la reincorporación de Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo titular del Ministerio Público mediante la resolución 2013-2026-MP-FN, en estricto cumplimiento de un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó su reposición.

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