Durante muchos años nos acostumbramos a ver en los medios de comunicación tradicionales noticias que preocupan, aterran o entristecen: una tragedia policial, un desastre natural, un accidente vehicular en alguna ciudad o pueblo. Los medios están donde la noticia manda, sí. ¿Pero no se han dado cuenta de que la gran mayoría de estas son noticias negativas?

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Cuando se cubre algo positivo, no hay viralidad, ni likes ni comentarios. Hay pocos aplausos o buenas reacciones. Y eso es porque nos hemos acostumbrado a convivir con lo negativo. Yo, al igual que varios de ustedes, ya me cansé.

Por eso el retorno de una campaña como Peruanos que Suman es tan valioso. Esta iniciativa del BCP y El Comercio es necesaria ante un país que se polariza, que discute y que no mira a quienes, sin luces ni reflectores, ya están haciendo algo por cambiar su realidad o la de su comunidad, pueblo o ciudad.

Se trata de ir donde nadie va, escuchar a quien nadie escucha y contar lo que, sin este proyecto, probablemente nunca llegaría a ser una noticia".



En esta tercera edición, y tras mostrar decenas de historias de Peruanos que Suman a lo ancho de todo el país durante el 2023 y 2024, buscaremos a más compatriotas que, con esfuerzo y convicción, ya están cambiando su realidad y la de quienes los rodean. Recorreremos el norte, el sur y el centro del país en busca de ellos. Porque lo que hacen es noticia, sirve y contribuye; y allí estaremos, mostrando al detalle lo que vienen logrando con sus ideas.

En mis años de experiencia profesional, he tenido el privilegio de cubrir eventos importantes. Sé lo que es estar en una sala de prensa a miles de kilómetros de Lima. Pero la magnitud de esta campaña me emociona, porque no se trata de llegar primero al lugar. Se trata de ir donde nadie va, escuchar a quien nadie escucha y contar lo que, sin este proyecto, probablemente nunca llegaría a ser una noticia.

No sé exactamente qué voy a encontrar en este recorrido. Pero sí sé que cada historia que contemos será una pequeña prueba de que el Perú no se queda en sus problemas. Que hay gente que ya decidió no esperar que las cosas mejoren solas. Que suma, que construye, que avanza. Y que merece, por fin, ocupar el lugar que debió tener: una portada.