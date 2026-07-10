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Resumen

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El Comercio y el BCP, a través de la iniciativa Peruanos que Suman, salen una vez más en busca de los que tienen ideas en favor del desarrollo del país.
El Comercio y el BCP, a través de la iniciativa Peruanos que Suman, salen una vez más en busca de los que tienen ideas en favor del desarrollo del país.
/ HUGO CUROTTO / EL COMERCIO
Por Miguel Rocca

Durante muchos años nos acostumbramos a ver en los medios de comunicación tradicionales noticias que preocupan, aterran o entristecen: una tragedia policial, un desastre natural, un accidente vehicular en alguna ciudad o pueblo. Los medios están donde la noticia manda, sí. ¿Pero no se han dado cuenta de que la gran mayoría de estas son noticias negativas?

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.