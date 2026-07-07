Resumen

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La iniciativa reconocerá los proyectos con mayor impacto. El primer puesto recibirá un premio de S/30.000, y el segundo lugar, S/10.000. (Foto: Hugo Curotto/GEC)
La iniciativa reconocerá los proyectos con mayor impacto. El primer puesto recibirá un premio de S/30.000, y el segundo lugar, S/10.000. (Foto: Hugo Curotto/GEC)
Por Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada

Hay una mala costumbre que se ha instalado entre nosotros: pensar que alguien solo merece la portada cuando algo sale mal. Que el escándalo siempre le gana al esfuerzo, que solo el conflicto merece abrir el noticiero y que la noticia termina siendo una colección de problemas que se acumulan unos sobre otros. Es verdad que un diario tiene la obligación de denunciar aquello que no funciona. Pero también tiene otra responsabilidad: encontrar y mostrar las razones por las que un país sigue de pie.

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