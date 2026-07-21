Sobrevivientes del sismo de magnitud 5.1 en Junín contaron su experiencia. (Foto: Captura América Noticias)
Sobrevivientes del sismo de magnitud 5.1 en Junín contaron su experiencia. (Foto: Captura América Noticias)
Por Redacción EC

Ricardina Urbina, residente del anexo de Pumpunya en Junín, relató la pérdida de su vivienda y el fallecimiento de su hijo de 18 años durante el movimiento telúrico del último sábado. Este joven, identificado como Jeff Lenin Urbina, se encontraba descansando cuando la estructura de adobe colapsó sobre él, como otros inmuebles ubicados en el valle del Mantaro que colapsaron por el temblor de 5.1 grados.

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