Ricardina Urbina, residente del anexo de Pumpunya en Junín, relató la pérdida de su vivienda y el fallecimiento de su hijo de 18 años durante el movimiento telúrico del último sábado. Este joven, identificado como Jeff Lenin Urbina, se encontraba descansando cuando la estructura de adobe colapsó sobre él, como otros inmuebles ubicados en el valle del Mantaro que colapsaron por el temblor de 5.1 grados.

El sismo, con epicentro a 7 kilómetros al sur de Chupaca, dejó un saldo oficial de siete personas fallecidas y más de 350 damnificados. En el distrito de Chupuro, los pobladores Eliza Moreno y Francisco Ramos también sobrevivieron al derrumbe de sus paredes mientras dormían. Eliza Moreno destacó que fue rescatada de entre los escombros por su propio hijo antes de constatar la pérdida total de sus bienes materiales.

La situación en Junín es crítica debido a que el 70% de las viviendas en los anexos rurales colapsaron por la intensidad del sacudimiento y la precariedad de los materiales. Los sobrevivientes enfrentan actualmente la falta de servicios básicos y temperaturas que descienden hasta los dos grados Celsius durante la madrugada.

Crisis humanitaria y pedidos de auxilio en Chupaca

Vecinos de la plaza principal de Chupaca denunciaron que la ayuda humanitaria del Estado aún no llega de manera equitativa a todos los sectores afectados. Muchas familias optan por dormir a la intemperie o en carpas precarias por temor a nuevos derrumbes o réplicas. Asimismo, existe un reporte de robos en las viviendas colapsadas, lo que impide que los damnificados se trasladen a los centros de acopio.

Ricardo Charán, párroco de Chongos Bajo, informó que la Iglesia Matriz sufrió daños en el 80% de su infraestructura, quedando gran parte del techo destruido. El religioso detalló que la histórica cruz de Canicruz, icónica de Chupaca, también se rompió producto del impacto sísmico. Ante estos daños patrimoniales, la comunidad solicita apoyo económico y técnico para iniciar labores de restauración urgente.

El sismo de magnitud 5.1 en Junín causó daños materiales y dejó al menos cinco fallecidos. (Foto: Captura América Noticias)

El balance actualizado del Indeci ratificó la destrucción de 52 viviendas y afectaciones severas en otras 43 propiedades declaradas inhabitables. Las brigadas de salud del SAMU y el Ejército del Perú permanecen en la zona realizando atenciones médicas y removiendo escombros en los distritos declarados en emergencia. Los damnificados reiteran el pedido de frazadas, colchones y materiales de construcción para restablecer sus condiciones mínimas de habitabilidad.