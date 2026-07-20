Las autoridades continúan con la evaluación de daños y el empadronamiento de las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 que remeció la región Junín, con el fin de determinar el número de damnificados y canalizar la ayuda humanitaria. De manera preliminar, se reportan seis personas fallecidas y más de 300 familias damnificadas, informó el jefe de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez.

En declaraciones a Canal N, el funcionario precisó que las cifras aún podrían variar debido a que la emergencia continúa en desarrollo y las inspecciones técnicas siguen en las zonas afectadas.

Las autoridades elaboran un padrón definitivo con apoyo de municipios y la Policía Nacional para identificar a todos los afectados por el movimiento telúrico. (Foto: Captura / Canal N)

“Es una emergencia en desarrollo y la cantidad de afectaciones va a ir variando conforme pasen las horas” , señaló Vásquez, quien explicó que el Gobierno Regional trabaja de manera coordinada con alcaldes distritales y provinciales, así como con efectivos de la Policía Nacional y personal de las municipalidades, para elaborar un padrón definitivo de las personas afectadas.

El objetivo de estas labores es determinar con precisión la magnitud de los daños ocasionados por el movimiento telúrico, la cantidad de viviendas destruidas y las necesidades de ayuda humanitaria que requieren las familias damnificadas.

Respecto al balance de víctimas, el jefe de Defensa Civil detalló que cuatro personas fallecieron en el anexo de Pumpunya, una murió en un hospital tras ser trasladada desde el distrito de Huacrapuquio y la sexta víctima corresponde a otra jurisdicción, cuya identidad aún se encuentra en proceso de confirmación.

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José Vasquez, jefe de Defensa Civil – Junín: Hay mucha población que no está recibiendo la ayuda humanitaria tras el sismo de 5.1, por ello es necesario fortalecer los empadronamientos para no negarle el derecho a las personas afectadas



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Vásquez reconoció que todavía existen pobladores que no han recibido asistencia, por lo que consideró prioritario culminar el empadronamiento para evitar que familias afectadas queden excluidas de los programas de apoyo.

“Hay mucha población que no está recibiendo la ayuda humanitaria. Es necesario fortalecer los empadronamientos para que puedan acceder a techo, alimento, abrigo y otros beneficios que brinda el Estado” , manifestó.

Finalmente, indicó que las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la emergencia y continuarán actualizando la información conforme concluyan las evaluaciones técnicas en los distritos afectados por el sismo.

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