Continúan evaluación de daños y empadronamiento de afectados por terremoto en Junín. (Foto: Captura / Canal N)
Continúan evaluación de daños y empadronamiento de afectados por terremoto en Junín. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Las autoridades continúan con la evaluación de daños y el empadronamiento de las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 que remeció la región Junín, con el fin de determinar el número de damnificados y canalizar la ayuda humanitaria. De manera preliminar, se reportan seis personas fallecidas y más de 300 familias damnificadas, informó el jefe de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez.

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