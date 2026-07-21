Siguen las réplicas luego del sismo de 5.1 grados en Chupaca, Junín, del 18 de julio. (IGP)
Siguen las réplicas luego del sismo de 5.1 grados en Chupaca, Junín, del 18 de julio. (IGP)
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un nuevo sismo de magnitud 3.5 en Junín a las 02:24 horas de este martes 21 de julio, el que se convierte en la quinta réplica detectada en la provincia de Chupaca tras el fuerte movimiento telúrico del último sábado y sobre el cual se siguen realizando labores a través de brigadas de rescate y emergencia.

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