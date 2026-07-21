El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un nuevo sismo de magnitud 3.5 en Junín a las 02:24 horas de este martes 21 de julio, el que se convierte en la quinta réplica detectada en la provincia de Chupaca tras el fuerte movimiento telúrico del último sábado y sobre el cual se siguen realizando labores a través de brigadas de rescate y emergencia.

El Centro Sismológico Nacional situó el epicentro de este último sismo a 12 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chupaca, con una profundidad de 10 kilómetros y una intensidad de nivel II-III.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0480

Fecha y Hora Local: 21/07/2026,02:24:54

Magnitud: 3.5

Profundidad: 10 km

Latitud: -12.15

Longitud: -75.35

Intensidad: II-III Chupaca

Referencia: 12 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/xKn409wVXS — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 21, 2026

Hasta el momento, Defensa Civil no ha reportado que esta última réplica haya ocasionado daños materiales adicionales ni víctimas personales en las localidades altoandinas.

Recuento de sismos y réplicas en Chupaca, Junín

La secuencia de temblores inició la noche del sábado 18 de julio a las 21:24 horas con un sismo de magnitud 5.1 que dejó al menos cinco personas fallecidas y cuantiosos daños materiales. Apenas diecisiete minutos después, a las 21:41 horas, los sensores registraron la primera réplica de magnitud 3.7 con epicentro a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca. Este primer par de eventos concentró la mayor afectación en el centro poblado de Pumpunya, donde colapsaron más de cincuenta viviendas.

Siguen las réplicas luego del sismo de 5.1 grados en Chupaca, Junín, del 18 de julio. (IGP)

Durante la jornada del lunes 20 de julio, la región experimentó tres movimientos telúricos consecutivos monitoreados por el Centro Sismológico Nacional. El primero ocurrió a las 04:39 horas con una magnitud de 3.4, seguido de un segundo evento de igual magnitud registrado a las 06:35 horas de la mañana. Finalmente, la noche de ese mismo lunes, a las 21:45 horas, se produjo un cuarto temblor de magnitud 3.4 que precedió al evento registrado durante la madrugada de hoy.

El balance oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ratificó que las víctimas mortales del sismo principal fueron identificadas como Marino Barreto, Adela Nestares, Hilda Bautista, Jeff Orihuela y Juan Saldívar.

Ante la magnitud de la tragedia, el Poder Ejecutivo oficializó el Estado de Emergencia por sesenta días en los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Chupuro, Viques y Huacrapuquio. Esta medida facilita la transferencia de recursos presupuestales para la asistencia humanitaria y la rehabilitación de los servicios básicos interrumpidos.

El IGP recordó que los sismos son fenómenos impredecibles e instó a la población a utilizar únicamente canales de comunicación oficiales para evitar noticias falsas. Las autoridades de Indeci recomendaron mantener actualizados los planes familiares de evacuación y contar permanentemente con una mochila de emergencia.