La Línea 3 demandará una inversión referencial de 5868 millones de dólares, mientras la Línea 4 requerirá un financiamiento estimado de 3169 millones de dólares. Foto: MTC
La Línea 3 demandará una inversión referencial de 5868 millones de dólares, mientras la Línea 4 requerirá un financiamiento estimado de 3169 millones de dólares. Foto: MTC
Por Redacción EC

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), firmaron una alianza estratégica para destrabar e impulsar el desarrollo de las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao. Con este acuerdo, ambas entidades buscan iniciar de forma inmediata la denominada “etapa cero”, que estará enfocada en el desarrollo de los estudios técnicos.

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