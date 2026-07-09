La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), firmaron una alianza estratégica para destrabar e impulsar el desarrollo de las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao. Con este acuerdo, ambas entidades buscan iniciar de forma inmediata la denominada “etapa cero”, que estará enfocada en el desarrollo de los estudios técnicos.

De acuerdo al diseño integral, las ambas líneas del tren eléctrico serán íntegramente subterráneas. El financiamiento, adjudicación y posterior operación, según el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, se realizarán bajo el modelo de Asociaciones Público Privadas (APP).

La Línea 3 del Metro, que se encuentra en fase de formulación, demandará una inversión referencial de 5868 millones de dólares. Esta ruta tendrá 28 estaciones distribuidas en 12 distritos, a los largo 34,8 kilómetros desde Comas hasta San Juan de Miraflores. El viaje, que actualmente demanda dos horas y media en transporte convencional, solo tomará 54 minutos.

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima permitirán conectar los principales sistemas de transporte de la capital. Foto: ATU

Por su parte, la Línea 4 del Metro requerirá un financiamiento estimado de 3,169 millones de dólares. Albergará un total de 20 estaciones y operará con una flota inicial de 44 trenes para un recorrido de 23,6 kilómetros. Esta ruta unirá el lado este y oeste de Lima . Una sección de esta red —que comprende ocho paraderos estratégicos en el entorno del aeropuerto internacional Jorge Chávez— ya viene ejecutándose como parte de las obras físicas enlazadas a la Línea 2.

Diseño del Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao 2025-2045 que comprende las líneas de metros, el Metropolitano y los teleféricos. (Foto: ATU)

El titular del MTC, Aldo Prieto Barrera, aseguró que “esta coordinación temprana permitirá reducir riesgos, optimizar recursos y acelerar la ejecución de proyectos que el país espera desde hace muchos años”.

Por su parte, Del Carpio manifestó que el objetivo de ProInversión es dejar asegurados los avances procedimentales de la cartera de Transportes de cara a la transferencia hacia el nuevo Gobierno que ingresará el próximo 28 de julio.