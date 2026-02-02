La Perla: ataque armado contra auto deja un muerto y una persona herida

Escuchar
Por Redacción EC

En la madrugada de hoy, lunes 02 de febrero, una persona falleció y otra quedó gravemente heridas tras el ataque armado contra un automóvil a manos de un sicario, en la intersección de las calles Baca Flor y Manuel Ascencio, en el distrito de La Perla, Callao.

