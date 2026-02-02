La Perla: ataque armado contra auto deja un muerto y una persona herida

En la madrugada de hoy, lunes 02 de febrero, una persona falleció y otra quedó gravemente heridas tras el ataque armado contra un automóvil a manos de un sicario, en la intersección de las calles Baca Flor y Manuel Ascencio, en el distrito de La Perla, Callao.

Según medios, un grupo de personas consumía bebidas alcohólicas en los exteriores de una casa y otras dos se encontraban dentro de un vehículo de color negro que estaba estacionado. En cuestión de segundos, un delincuente bajó de otro auto y disparó sin piedad contra la unidad móvil donde estaban las víctimas, entre ellas, un adulto mayor.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó a la escena del crimen y la cercó, hallando diez casquillos de bala.

Los dos heridos fueron llevados por sus amigos al hospital Daniel Alcides Carrión. Uno de ellos fue identificado como Raúl Martín Castro, de 63 años, mientras que su acompañante falleció a causa de los impactos de bala.

Testigos declaran en Fiscalía

Tres ocupantes del predio fueron llevados en un vehículo del Ministerio Público para prestar declaración, como parte de las diligencias que buscan determinar por qué el vehículo atacado fue ingresado a la cochera tras la violenta agresión. En el lugar del crimen, la Policía encontró diez vainas de bala.

Cifras de asesinatos en Perú

Cabe señalar que, en el 2025 se registraron, hasta el 31 de diciembre, unos 2.226 homicidios, lo que representa un 7% más en comparación con el 2024.

Un informe de este Diario arroja que solo al iniciar este año, más de 10 asesinatos ocurrieron el primer fin de semana y en el 2025 se batió récord de homicidios.