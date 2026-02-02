Lunahuaná: ante aumento de caudal, cierran el río Cañete para práctica del canotaje turístico

El Gobierno Regional (Gore) de Lima dispuso el cierre temporal del río Cañete debido al incremento sostenido del caudal a causa de las lluvias intensas que se registran en la sierra de Lima. Por ello, en el citado afluente no se podrá realizar la actividad del canotaje turístico en el distrito de Lunahuaná, ubicado en la provincia de Cañete, por donde discurre.

La medida se dio a conocer a través del comunicado 004-2026 de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) del Gore Lima donde precisa que se adopta esa medida para salvaguardar la seguridad y la vida de los turistas.

El último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), sobre el comportamiento hidrológico del rio Cañete, señala que este lunes 2 de febrero de 2026, la estación hidrológica Socsi registró un caudal de 185.23 metros cúbicos por segundo.

En ese sentido, el Gore Lima precisa que, de acuerdo a la última reunión de la comisión técnica Regional de Canotaje turístico, se acordó que el nivel máximo del caudal para realizar la actividad de canotaje turístico es de 180 metros cúbicos por segundo.

Vale precisar que el canotaje es una de las actividades turísticas más importante del distrito de Lunahuaná hasta donde llegan decenas de visitantes cada semana para disfrutar de este deporte de aventura.