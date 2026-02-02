Lunahuaná: ante aumento de caudal, cierran el río Cañete para práctica del canotaje turístico

Escuchar
El río Cañete aumenta su caudal de enero a marzo debido a las fuertes lluvias que se registran en la sierra de Lima.

Por Redacción EC

El Gobierno Regional (Gore) de Lima dispuso el cierre temporal del río Cañete debido al incremento sostenido del caudal a causa de las lluvias intensas que se registran en la sierra de Lima. Por ello, en el citado afluente no se podrá realizar la actividad del canotaje turístico en el distrito de Lunahuaná, ubicado en la provincia de Cañete, por donde discurre.

