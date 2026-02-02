Presidenta del INPE: “[‘El Monstruo’] no podrá dirigir ni coordinar actividades criminales desde la Base Naval”

El Comercio conversó con Valdez sobre estos temas, así como de su vínculo con el partido Podemos Perú.

Shadia Valdez Tejada ha desempeñado cargos en el sector público por más de diez años. Foto: Carolina Urra/Minjusdh

—¿Qué nueva información han recabado en las últimas horas sobre la fuga del interno Jesús Romero Baldoceda? ¿Existen indicios de dónde está? ¿Están cerca de recapturarlo?

A las dos de la mañana del 31 de enero, el personal que custodiaba al interno reportó que había escapado por una de las ventanas del área de hospitalización . Tras conocerse este hecho, se activaron inmediatamente todos los protocolos, se comunicó al Ministerio Público y a la Policía, y se asumieron las diligencias correspondientes. El hecho ahora es materia de investigación administrativa y penal. Por eso es que se ha dispuesto que los trabajadores estén a disposición de la Policía.



—Entonces, ¿fue el propio personal de seguridad el que reportó la fuga por la ventana?

Sí. Lo que sabemos hasta ahora es que se produjo una brecha en el esquema de custodia, cuya naturaleza y responsabilidades deben ser determinadas con precisión y de manera individual.

—¿Y quizá con las cámaras del hospital u otras alrededor se pudo observar cómo fugó el interno y dónde puede estar ahora? ¿Hay algún indicio?

En una cámara se aprecia cómo sale por la ventana, pero llega a un punto ciego. Este hecho, como te comento, se encuentra bajo investigación administrativa y penal y corresponde que sea esclarecido con rigurosidad y objetividad.

-¿Qué protocolos se tomarán para evitar que ocurra un caso similar?

Como medida principal, hemos cursado un oficio a la Policía para solicitar que asuma la custodia de los internos que están en los hospitales por razones de salud, ya que eso es lo que establece el Código de Ejecución Penal . Ahorita el INPE está asumiendo la custodia de los internos, pero, según el artículo 158 del Código de Ejecución Penal, la custodia de internos hospitalizados fuera del establecimiento penitenciario debe estar a cargo del personal de la Policía Nacional del Perú. Claro que eso no exime la responsabilidad que tienen los agentes penitenciarios.

***

-¿Cuál es el régimen carcelario de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, en la Base Naval del Callao?

Está en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao bajo el régimen más estricto que contempla la normativa vigente. Permanece en una celda unipersonal sin contacto con otros internos, sin beneficios penitenciarios y con comunicaciones severamente limitadas y controladas. Solo puede realizar una llamada mensual bajo supervisión y recibir visitas de familiares directos con autorización previa. La custodia está a cargo de la Marina de Guerra y el control penitenciario, a cargo de los agentes penitenciarios del INPE.

Estas medidas garantizan que no podrá dirigir ni coordinar actividades criminales desde la Base Naval . La prioridad de nuestra gestión es cerrar cualquier brecha y, en el caso de ‘El Monstruo’, lo que se dispuso es que estuviese en máxima seguridad.

-¿Por qué se decidió que ‘El Monstruo’ sea recluido en la Base Naval del Callao y no en otro centro penitenciario?

La alta peligrosidad, los crímenes cometidos, la seguridad pública y la seguridad también del interno. Mandarlo a otro establecimiento penitenciario quizás era correr mucho riesgo. Es por eso que se dispuso que fuera a la Base Naval.

-‘El Monstruo’ dijo en Paraguay que al llegar al Perú “lo iban a matar”. Él declaró que posee información de vínculos de altos mandos de la Policía Nacional con organizaciones criminales. Y también continúan las disputas de territorios de los grupos que él lideraba con otras organizaciones criminales. ¿Por eso corría riesgo su seguridad en otra cárcel que no sea la Base Naval del Callao?

Es un riesgo que no quisiéramos tomar. Como se sabe, nosotros estamos haciendo operativos y requisas frecuentes. A veces se puede encontrar que dentro de los establecimientos penitenciarios hay armas punzocortantes y objetos prohibidos.

***

-Usted lleva 10 días en el cargo y durante ese tiempo ha ocurrido la llegada de ‘El Monstruo’ a la Base Naval y la fuga de un interno de un hospital. Se ha anunciado también la creación de una nueva institución en reemplazo del INPE. ¿Cuál es el objetivo principal de su gestión?

En primer lugar, debo decir que es una encargatura en lo que se aprueba la Sunir y se designa a una persona que la pueda llevar adelante. Durante esa encargatura, se están implementando algunas cosas y se está garantizando el servicio penitenciario.

Debo aclarar que los problemas del sistema penitenciario no son el resultado solo de una gestión en particular, sino que son deficiencias acumuladas durante décadas. El INPE ahorita tiene a su cargo más de 104.000 internos y poco más de 41.000 unidades de albergues, lo que genera un hacinamiento crítico y limita el control, la clasificación y el tratamiento penitenciario. O sea, prácticamente es imposible . Es una brecha histórica y en ese contexto se hace indispensable una reforma estructural.

Nuestra prioridad ahorita es recuperar la confianza de la ciudadanía mediante una gestión transparente y es lo que estamos haciendo. Tenemos que tomar decisiones firmes, aunque estas sean críticas, y un enfoque preventivo que evite que las situaciones similares vuelvan a repetirse.

-¿Existe ya una fecha para la instalación de la Sunir?

Yo creo que en esta primera semana de febrero ya vamos a tener noticias del ministro [de Justicia].

-¿Y en qué mejorará la nueva SUNIR a la gestión de los penales que actualmente hace el INPE?

Primero, debo aclarar que no solamente es un cambio de nombre. Sunir viene a ser una corrección estructural al modelo penitenciario que actualmente tenemos y de resocialización. El problema de resocialización es algo que el país arrastra desde hace décadas.

Sunir lo que hace es introducir una autoridad ejecutiva responsable de ejercer un control interno desconcentrado, hacer una diferencia técnica entre la población adulta y juvenil y dar un enfoque de gobierno digital, que reduce la discrecionalidad y corrupción. La transición es excepcional, acotada y orientada a asegurar la continuidad del servicio penitenciario.

La reforma era inevitable, no solo del INPE, sino también del Pronacej (Programa Nacional de Centros Juveniles). La Sunir abarca prevención, sanción y resocialización. Todo en un mismo sistema.

***

-En la madrugada del 24 de enero, el presidente Jerí hizo una visita inopinada al penal de Ancón I y declaró que encontró “un grave desorden administrativo, falta de control interno” y admitió vulnerabilidades que permiten las extorsiones desde los penales. ¿Qué hará su gestión para erradicar las amenazas y prácticas extorsivas desde los penales?

Queremos impulsar intentos que hubo en los últimos años para modernizar los sistemas administrativos y de interoperabilidad de la seguridad, pero que lamentablemente fallaron, para que por fin puedan implementarse. En ese marco, hemos dispuesto revisiones ordinarias y permanentes para impedir la posesión y el uso de teléfonos celulares por parte de los internos. Es por eso que tenemos requisas permanentes a nivel nacional, así como el retiro progresivo de tomas de corriente eléctricas domésticas dentro de las celdas para reducir de manera significativa la posibilidad de que estos equipos operen.

En paralelo, se ha iniciado el reemplazo de sistemas de videovigilancia analógicos por plataformas digitales, incorporando tecnología con inteligencia artificial para fortalecer la capacidad preventiva y de control. Hemos llegado a algunos establecimientos penitenciarios donde las cámaras, si bien es cierto que funcionan, apuntaban a espacios que no deberían ser, como paredes, lo cual es inaudito. Por eso la prioridad de nuestra encargatura es cerrar brechas que hoy permiten que se cometan delitos desde los establecimientos penitenciarios.

-El expresidente del INPE Iván Paredes asumió el cargo en julio y de inmediato se revelaron denuncias por los presuntos delitos de estafa y tráfico de influencias. Días antes de su renuncia [20 de enero de este año], el dominical Cuarto Poder informó que jóvenes sin experiencia fueron accedieron a órdenes de servicio con el INPE tras reunirse con Paredes. ¿Por qué el Minjus, del que usted sigue siendo viceministra, no decidió su destitución antes?

Cualquier crítica a las personas que podamos estar al frente del INPE genera un impacto institucional negativo, principalmente en términos de confianza ciudadana y de credibilidad del sistema penitenciario. Pero también debemos recalcar que no se debe juzgar a toda una institución por un hecho particular de la persona, sino sobre la materia de su función en esa institución. Ninguna conducta individual compromete ni representa a la institución en su conjunto.

Estos hechos que mencionas han sido materia de investigación y deben ser evaluados cada uno en el marco del debido proceso y conforme a las competencias de las autoridades administrativas y judiciales correspondientes.

-Usted fue candidata al Congreso por Podemos Perú en el 2021 y fue militante del partido. Según Perú21, usted aportó hasta en tres ocasiones a campañas electorales de Podemos. ¿Qué puede responder a los cuestionamientos a su idoneidad para el cargo de líder del INPE?

Mi vínculo político con el partido Podemos Perú terminó en el 2021 cuando solicité mi licencia luego del proceso electoral. Posteriormente, presenté mi renuncia formal el 28 de agosto del 2025.

Yo siempre he actuado a título personal respecto a mis funciones profesionales. No pertenezco al partido actualmente ni lo represento tampoco. Cualquier relación posterior fue de carácter estrictamente laboral y circunscrita a los aspectos técnicos, sin contenido ni representación política.