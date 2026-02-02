Presidenta del INPE: “[‘El Monstruo’] no podrá dirigir ni coordinar actividades criminales desde la Base Naval”

Escuchar
Shadia Valdez Tejada es la viceministra de Justicia y fue nombrada como presidenta del INPE el 23 de enero. Foto: INPE.

Shadia Valdez Tejada fue nombrada como presidenta del INPE el 23 de enero. Durante esos diez días, Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue extraditado desde Paraguay y recluido en la Base Naval del Callao. Además, este sábado un interno del penal Ancón I se fugó cuando era atendido en un hospital de Puente Piedra. La gestión de Valdez también tendrá a cargo la transición del INPE a la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), medida que el gobierno propone para mejorar la administración de los centros penitenciarios.

