Ate: registran violenta agresión de un hombre contra su padre

Un nuevo caso de violencia familiar ha causado indignación en el distrito de Ate, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a un joven agrediendo violentamente a su padre, un adulto mayor de más de 60 años, en el interior de su vivienda. Las imágenes, grabadas por una vecina, evidencian el ataque físico ocurrido en la calle Escorpión, en la urbanización Sol de Vitarte.

El hecho se registró cuando el adulto mayor recolectaba botellas, actividad que realiza de manera habitual, según los vecinos. De acuerdo con los testigos, la agresión se inició tras una discusión luego de que el hijo le exigiera que botara los objetos recogidos.

En el video se observa cómo el joven toma del cuello a su padre, lo empuja violentamente e intenta ahorcarlo, mientras el anciano intenta defenderse sin éxito. Durante la escena, se escucha a la vecina que grababa pedir desesperadamente que el agresor se detenga, mientras otros residentes alertan sobre lo que ocurría.

Sujeto es grabado maltratando a su padre en Ate. (Foto: Captura de YT/BDP)

Tras la difusión del material, vecinos del sector señalaron que este no sería un hecho aislado y que el adulto mayor habría sido víctima de reiterados episodios de maltrato físico y psicológico por parte de su hijo, situación que ya generaba preocupación en la zona.

Alertada por los testigos, la Policía Nacional del Perú acudió al domicilio del adulto mayor para ponerlo a salvo e iniciar las diligencias correspondientes. Según se informó, se habría interpuesto una denuncia formal contra el joven para que el caso sea investigado por las autoridades competentes.

Registran agresión de hijo a padre de la tercera edad en plena vía pública. (Foto: Captura de YT/BDP)

Un equipo del programa Buenos Días Perú llegó al lugar y recogió testimonios de los residentes, quienes solicitaron la intervención del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, la esposa del adulto mayor defendió a su hijo y el propio anciano aseguró que la situación en casa es tranquila.

Posteriormente, la hija del adulto mayor indicó que se trata de un problema familiar que viene siendo atendido con apoyo del Ministerio de la Mujer. Además, señaló que su madre había denunciado anteriormente al anciano por agresividad, pero no continuó el proceso por su avanzada edad.

La joven también denunció que la familia viene recibiendo amenazas tras la viralización del video en redes sociales y que su madre se encuentra afectada emocionalmente. Añadió que su hermano ha reconocido su responsabilidad y que actualmente recibe apoyo psicológico, mientras la familia busca medidas para evitar nuevos conflictos.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR