Ate: registran violenta agresión de un hombre contra su padre

Un nuevo caso de violencia familiar ha causado indignación en el distrito de Ate, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a un joven agrediendo violentamente a su padre, un adulto mayor de más de 60 años, en el interior de su vivienda. Las imágenes, grabadas por una vecina, evidencian el ataque físico ocurrido en la calle Escorpión, en la urbanización Sol de Vitarte.

