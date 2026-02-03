Vía Canta-Huayllay: Cuatro fallecidos y quince heridos deja choque frontal de vehículos

En la mañana de este martes, un violento choque frontal entre un bus interprovincial y una camioneta particular dejó como saldo cuatro personas fallecidas y al menos quince heridos en el kilómetro 42.5 de la carretera Canta–Huayllay.

El accidente se registró aproximadamente a las 8:00 a.m. en el sector del cruce Yantac, cerca de la conocida ‘Laguna de siete colores’.

Según los primeros informes policiales, el impacto involucró a un ómnibus de la empresa Turismo Tacna y a un vehículo menor marca Hyundai, con placa CJY-255. Tras el impacto, la camioneta rebotó y se despistó de la vía, quedando volcada en una cuneta.

¿Quiénes son las víctimas del accidente en la carretera Canta Huayllay?

El choque provocó la muerte instantánea de los ocupantes de la camioneta, entre ellos el conductor del vehículo menor, Michael Salazar T. de 22 años, y dos menores de edad. La cuarta víctima permanece registrada como NN mientras se esperan las pericias.

Por su parte, los pasajeros del bus que resultaron con lesiones fueron auxiliados por equipos de emergencia y personal municipal, siendo derivados al Hospital de Canta para recibir atención médica especializada.

¿Quiénes realizarán las investigaciones?

Efectivos de la Comisaría de Morococha y unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) aseguraron el perímetro para facilitar las diligencias de ley.

A su vez, el Ministerio Público ya realiza las gestiones correspondientes para el levantamiento de los cadáveres y su posterior traslado a la morgue.

Hasta el momento, las causas exactas del siniestro son materia de investigación. Los peritos de tránsito trabajan para determinar si el accidente fue producto de un exceso de velocidad, una falla mecánica o las condiciones geográficas.