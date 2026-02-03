Vía Canta-Huayllay: Cuatro fallecidos y quince heridos deja choque frontal de vehículos

Escuchar
Las investigaciones se centran en determinar si el choque fue provocado por una falla mecánica, exceso de velocidad o las condiciones climáticas adversas | Foto: Facebook (Captura) / Composición EC

En la mañana de este martes, un violento choque frontal entre un bus interprovincial y una camioneta particular dejó como saldo cuatro personas fallecidas y al menos quince heridos en el kilómetro 42.5 de la carretera Canta–Huayllay.

