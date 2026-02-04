Lima Expresa reduce peaje a S/ 6.30 en la Vía de Evitamiento y Línea Amarilla

Escuchar
Lima Expresa informó, a través de un comunicado difundido en X, que desde el 3 de febrero de 2026, rige una nueva tarifa de peaje de S/ 6.30 en la Vía de Evitamiento y en la vía expresa Línea Amarilla. El monto anterior era de S/ 6.60 y se mantuvo vigente durante los años 2024 y 2025.

Lima

