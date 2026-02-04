Lima Expresa reduce peaje a S/ 6.30 en la Vía de Evitamiento y Línea Amarilla

Lima Expresa informó, a través de un comunicado difundido en X, que desde el 3 de febrero de 2026, rige una nueva tarifa de peaje de S/ 6.30 en la Vía de Evitamiento y en la vía expresa Línea Amarilla. El monto anterior era de S/ 6.60 y se mantuvo vigente durante los años 2024 y 2025.
Según explicó la empresa, la variación del peaje se realiza conforme a la fórmula establecida en el contrato de concesión, la cual considera factores como la inflación y la fluctuación del tipo de cambio del dólar. En esta oportunidad, indicó, dichas variables permitieron una reducción en el costo para los usuarios.
Lima Expresa precisó que el último ajuste tarifario se efectuó en febrero de 2023, cuando el peaje se fijó en S/ 6.60. Desde entonces, el monto no había registrado modificaciones hasta el nuevo reajuste anunciado para este año.
La concesionaria señaló que los ingresos por peaje permiten financiar servicios orientados a la seguridad y fluidez del tránsito, como el monitoreo y auxilio vial las 24 horas, la detección de incidentes mediante inteligencia artificial, el mantenimiento de pistas, la iluminación y señalización de las vías, así como la atención de emergencias.
De acuerdo con datos proporcionados por Lima Expresa, estas vías han contribuido a reducir en 78 % los siniestros graves en 2025 en comparación con 2016, además de generar ahorros de tiempo de hasta 32 minutos en la Vía de Evitamiento, en sentido norte, y mejorar el acceso al aeropuerto desde el Trébol de Javier Prado.