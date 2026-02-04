Poder Judicial inicia audiencia para evaluar prisión preventiva contra “El Monstruo”

El Poder Judicial abrió esta mañana la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, señalado por el Ministerio Público como integrante y presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a secuestros y extorsiones en agravio de transportistas y empresarios de Lima Norte. El caso, de alto impacto por el nivel de violencia atribuido al detenido, marca una nueva etapa en las investigaciones abiertas en su contra.

La diligencia comenzó a las 9:30 a.m. de forma virtual desde el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla. Esto debido a que Moreno permanece recluido en la Base Naval del Callao, adonde fue trasladado tras su entrega al Estado peruano. La audiencia, encabezada por el juez de turno, evalúa los elementos presentados por la fiscalía para justificar la medida coercitiva mientras avanza la investigación.

El imputado llegó al país el pasado 28 de enero. Ese día, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, confirmó que su internamiento en la Base Naval se realizará bajo un régimen de máxima seguridad. El funcionario precisó además que todas las diligencias judiciales y fiscales vinculadas al caso se llevarán a cabo bajo los protocolos establecidos por el INPE, teniendo en cuenta los antecedentes y el nivel de riesgo que representa el procesado.

La captura y posterior entrega de Moreno por parte de las autoridades paraguayas cerró un capítulo clave de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Su traslado inmediato a la base militar ubicada en el Callao responde justamente a la necesidad de garantizar su custodia y evitar cualquier intento de fuga o interferencia en las investigaciones.

Según la información que maneja la Policía Nacional, “El Monstruo” sería uno de los líderes de la red criminal conocida como “Los Injertos del Cono Norte”, responsable de una serie de ataques sistemáticos contra empresas de transporte, comerciantes y operadores logísticos en distintos distritos de Lima Metropolitana. Las autoridades le atribuyen el control de células dedicadas a cobro de cupos, secuestros exprés y otras modalidades violentas.

La audiencia de prisión preventiva busca determinar si los indicios reunidos hasta ahora —que incluyen testimonios, registros de comunicaciones y reportes operativos— justifican que el acusado permanezca bajo detención mientras continúa la investigación. La resolución del juez será clave para el avance del proceso y para el trabajo del Ministerio Público en el desmantelamiento de esta estructura delictiva.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR