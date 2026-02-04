Poder Judicial inicia audiencia para evaluar prisión preventiva contra “El Monstruo”

Escuchar
Justicia inicia audiencia clave por prisión preventiva contra “El Monstruo”. (Foto: Captura de YT/Justicia TV)

El Poder Judicial abrió esta mañana la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, señalado por el Ministerio Público como integrante y presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a secuestros y extorsiones en agravio de transportistas y empresarios de Lima Norte. El caso, de alto impacto por el nivel de violencia atribuido al detenido, marca una nueva etapa en las investigaciones abiertas en su contra.

