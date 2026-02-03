PNP interviene a presunto integrante de organización criminal ligada a “El Monstruo”

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la detención preliminar de un presunto integrante de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, quien tendría una vinculación directa con su líder, Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, actualmente detenido en la Base Naval y procesado por el delito de sicariato.

La intervención fue ejecutada por agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Divinext–Dirincri), en el marco de las diligencias por presuntos actos de extorsión y atentado contra la vida de una persona identificada con las iniciales Martín A.A.D.

El jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, destacó que la captura fue resultado de un exhaustivo trabajo de inteligencia policial. Precisó que el investigado fue identificado mediante medios técnicos y digitales por el equipo de detectives liderado por el coronel PNP Holger Obando Cristobal.

“Esta persona ha sido registrada antes, durante y después del hecho criminal. Se le ha ubicado en la escena y se han detectado movimientos y comunicaciones directas cuando llegan los ejecutores ”, explicó Revoredo, quien indicó que, por razones legales, aún no se puede revelar la identidad del detenido.

El alto mando policial señaló que el caso se encuentra en una fase de estrategia jurídica, por lo que no se brindarán mayores detalles hasta que la detención sea convalidada por las instancias correspondientes.

Según las investigaciones, el detenido sería uno de los subordinados directos de alias “El Monstruo” y habría sido identificado luego del hecho criminal, mientras el cabecilla difundía mensajes intimidatorios contra comerciantes y empresarios que se negaban a pagar cupos extorsivos.

Erick Moreno Hernández fue trasladado a la Base Naval del Callao. (Foto: INPE)

Durante la intervención, la Policía incautó un teléfono celular, dos motocicletas lineales, cinco tarjetas de débito de distintas entidades bancarias y artefactos explosivos, los cuales serán sometidos a peritajes como parte de la investigación en curso.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

