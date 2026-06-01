Resumen

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Cuerpo de hombre fue abandonado en la avenida Canta Callao y genera alarma entre vecinos. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Cuerpo de hombre fue abandonado en la avenida Canta Callao y genera alarma entre vecinos. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado la madrugada de este lunes en la avenida Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima presentaba las manos atadas, por lo que las autoridades investigan un presunto homicidio.

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