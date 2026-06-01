El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado la madrugada de este lunes en la avenida Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima presentaba las manos atadas, por lo que las autoridades investigan un presunto homicidio.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo de San Martín de Porres, quienes cercaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes y evitar la alteración de posibles evidencias.

Investigan presunto asesinato tras hallazgo de cuerpo maniatado en San Martín de Porres. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Las primeras imágenes muestran que el cuerpo permanecía a un costado de la vía, mientras efectivos policiales realizaban el aislamiento del área a la espera de la llegada de peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público.

De manera preliminar, se informó que la víctima fue encontrada con las manos atadas, una condición que ha llevado a los investigadores a manejar la hipótesis de un crimen perpetrado por terceros.

Las autoridades trabajan en la identificación del fallecido y en la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar cómo llegó hasta el lugar donde fue abandonada.

Encuentran a hombre sin vida y con las manos atadas en San Martín de Porres. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Asimismo, se busca establecer si el hombre fue asesinado en la zona o si su cuerpo fue trasladado posteriormente hasta la avenida Canta Callao.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.