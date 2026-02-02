Lluvias en Perú EN VIVO: qué regiones son afectadas por huaicos, desbordes y deslizamientos

Lluvias en Perú EN VIVO | Últimas noticias de las emergencias climáticas que se registran en todo el país
En Junín, en la mañana del lunes 2 de febrero, el río Perené registró un caudal de 1004.82 m³/s, en la estación Puente Chirani y se ubica en el umbral hidrológico naranja. Veintiocho centros poblados del distrito Perené se mantienen en riesgo de afectaciones. El Indeci recomienda tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.
En Huánuco, a las 10 a.m. de hoy, 2 de febrero, el río Huallaga registró un nivel de 1816.86 m s. n. m. en la estación hidrológica Taruca, ubicándose en el umbral naranja. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Taruca, Chunapampa, Taulligan, Shuruyoij, Colpa Baja, Huánuco, Huayllapampa, Mayorgo, Santa María del Valle, Chauragra, Pacapucro y Goyma.
Según el citado documento, San Martín es el departamento con la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 11; seguido de Ayacucho (6), Amazonas y Huánuco (4 cada uno), Cajamarca y Pasco (3 cada uno) Junín y Puno (2 cada uno), sumando un total de 35 distritos. Asimismo, 102 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Cusco, Loreto y Ucayali, se encuentran en riesgo alto.
137 distritos de la selva en riesgo por precipitaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que existen 137 distritos de la selva en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo con el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), ante el aviso meteorológico N.º 032 del Senamhi.
En esta nota de El Comercio te informaremos sobre las emergencias climáticas que ocurren en todo el Perú a consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.
En Cajamarca, el río Crisnejas registró esta mañana el incremento de su caudal a 417.58 m³/s, en la estación Puente Crisnejas, y se ubica en el umbral hidrológico rojo. Las áreas de afectación en riesgo serían los centros poblados Aguas Calientes, La Grama, Huayo, El Huayo, Carretas Olivo, Victoria y Santa Rosa, según informó el Senamhi.