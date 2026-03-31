Por Redacción EC

Con la cercanía de las Elecciones Generales en el Perú, más de 27 millones de ciudadanos se alistan para participar en una jornada que marcará un hito, al definir de forma simultánea al presidente de la República, sus vicepresidentes, a los miembros del Parlamento Andino, así como a senadores y diputados. En cuanto al principal cargo del país, cabe señalar que, si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos, se desarrollará una segunda vuelta entre las dos opciones con mayor votación, prevista para el mes de junio. Ante este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hizo un llamado a la población a ejercer su derecho de manera consciente, informándose a través de canales verificados, compartiendo opiniones en su entorno cercano y revisando las plataformas oficiales disponibles. Bajo esa línea, en las siguientes líneas detallamos cuáles serán las autoridades que se elegirán durante esta jornada electoral.