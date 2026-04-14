Por Redacción EC

Las Elecciones Generales 2026 se llevaron a cabo en el Perú con una amplia participación ciudadana, en la que millones de personas acudieron a votar para elegir a las nuevas autoridades del país, incluyendo la presidencia, vicepresidencias, representantes al Parlamento Andino y a los integrantes del Congreso. Antes de esta jornada, el Jurado Nacional de Elecciones organizó el debate entre los postulantes, donde decenas de candidatos expusieron sus propuestas en temas clave como la seguridad y la lucha contra la corrupción, buscando captar el respaldo del electorado. Tras el desarrollo de los comicios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó sobre las sanciones económicas que deberán afrontar aquellos ciudadanos que no asistieron a votar el 12 ni el 13 de abril. A continuación, te contaremos todos los detalles que necesitas conocer sobre este tema.