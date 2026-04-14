Por Redacción EC

Las Elecciones Generales 2026 se desarrollaron en el Perú con una masiva concurrencia a las urnas, donde la ciudadanía eligió a sus principales autoridades, entre ellas el jefe de Estado, vicepresidentes, legisladores y representantes ante el Parlamento Andino. En los días previos, se realizó un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, en el que los aspirantes presentaron sus propuestas sobre temas prioritarios como la inseguridad y la corrupción, con la intención de ganar el apoyo de los votantes. Una vez concluida la jornada electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales inició la difusión continua de los resultados oficiales, los cuales pueden consultarse a través de sus canales digitales. En este escenario, surge la duda sobre los requisitos para una victoria en primera vuelta. Y, si bien este resultado ya no es posible en el actual proceso electoral, sirve como una información importante que todos deben tener en cuenta.