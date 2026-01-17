Un ataque con explosivos generó pánico entre los vecinos del Cercado de Lima durante la madrugada de este sábado, luego de que delincuentes detonaran un artefacto frente a una óptica ubicada en la cuadra cuatro del jirón Rufino Torrico, a escasos metros del Teatro Municipal.

De acuerdo con las primeras investigaciones, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta ejecutaron el atentado. Uno de ellos descendió del vehículo, colocó el explosivo frente al local comercial y lo activó antes de huir junto a su cómplice, aprovechando la escasa circulación vehicular a esa hora.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Explosión frente a óptica en el Cercado de Lima alarma a vecinos durante la madrugada. (Foto: Gec)

El estruendo fue tan fuerte que despertó a varios residentes de la zona. Algunos salieron de inmediato a la calle para verificar lo ocurrido, mientras otros permanecieron atemorizados dentro de sus viviendas. Una vecina, que vive en el sector desde hace cuatro décadas, aseguró que jamás había presenciado un hecho similar.

“ He sentido fuerte, como una bomba, que me ha asustado. Me he quedado paralizada en mi cama. Después, he avisado a mi vecina y hemos salido y hemos visto. Se ve que es extorsión. Es la primera vez que pasa, yo vivo acá cuarenta años”, declaró a RPP.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y procedieron a cerrar el perímetro para permitir el trabajo de los peritos especializados, quienes recogieron restos del explosivo y otros indicios que permitan esclarecer el ataque.

Presunto acto de extorsión: detonan explosivo cerca al Teatro Municipal de Lima. (Foto: Gec)

Aunque aún no existe un pronunciamiento oficial, las autoridades no descartan que el atentado esté vinculado a un intento de extorsión, modalidad criminal que en los últimos meses ha incrementado su presencia en distintas zonas de Lima. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas serán clave para identificar a los responsables.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO