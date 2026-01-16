La ciudad de Lima alcanzó radiación ultravioleta extremadamente alta este viernes 16 de enero, pese a la nubosidad que se registró en diversos distritos, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según informó la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), los distritos al norte y sur de la capital reportaron entre las 12:00 p.m. y 2:00 p.m. un índice ultravioleta de nivel 11.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

LEE MÁS: Lluvia de verano se registró esta madrugada en distritos de Lima

Especialistas del Senamhi informaron que a pesar de presentarse cielo con cobertura nubosa, se recomienda a la población adoptar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor radiación.

Además, recomendaron utilizar gorros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol como precaución para prevenir enfermedades de la piel, incluido el cáncer.

Asimismo, el uso de ropa que cubra el cuerpo, gorros o sombreros de ala ancha, lentes con filtro UV y protector solar con FPS 30 o más, aplicado cada dos horas, sobre todo entre las 10 a.m. y las 4 p.m.

#ElDato #Senamhi #Minam Lima alcanza radiación ultravioleta extremadamente alta este 16 de enero.



Los distritos al norte y sur de la capital reportaron entre las 12:00 h. y 14:00 h. un índice ultravioleta de 11 pic.twitter.com/VSX8RD5pCr — Senamhi (@Senamhiperu) January 16, 2026

El último miércoles 14 el Senamhi informó que Lima registró temperaturas por encima de los 30 °C en distritos del este y norte de la capital.

Según precisó la entidad, la estación meteorológica de La Molina reportó 31 °C a la 1:00 p. m., mientras que en Carabayllo la temperatura alcanzó los 31.9 °C alrededor de las 2:00 p. m., en el marco de una jornada marcada por el intenso calor.

Especialistas del Senamhi explicaron que estos valores, así como la sensación de bochorno, estuvieron asociados a las condiciones propias del verano y al ingreso de humedad desde la sierra.