La ciudad de Lima alcanzó radiación ultravioleta extremadamente alta este viernes 16 de enero, pese a la nubosidad que se registró en diversos distritos, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Según informó la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), los distritos al norte y sur de la capital reportaron entre las 12:00 p.m. y 2:00 p.m. un índice ultravioleta de nivel 11.
Newsletter Buenos días
LEE MÁS: Lluvia de verano se registró esta madrugada en distritos de Lima
Especialistas del Senamhi informaron que a pesar de presentarse cielo con cobertura nubosa, se recomienda a la población adoptar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor radiación.
Además, recomendaron utilizar gorros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol como precaución para prevenir enfermedades de la piel, incluido el cáncer.
LEE MÁS: Alerta amarilla por lluvias en Lima y siete regiones de la costa, advierte Senamhi
Asimismo, el uso de ropa que cubra el cuerpo, gorros o sombreros de ala ancha, lentes con filtro UV y protector solar con FPS 30 o más, aplicado cada dos horas, sobre todo entre las 10 a.m. y las 4 p.m.
El último miércoles 14 el Senamhi informó que Lima registró temperaturas por encima de los 30 °C en distritos del este y norte de la capital.
LEE MÁS: Lima superó los 30 °C: distritos del este y norte registraron altas temperaturas, informó Senamhi
Según precisó la entidad, la estación meteorológica de La Molina reportó 31 °C a la 1:00 p. m., mientras que en Carabayllo la temperatura alcanzó los 31.9 °C alrededor de las 2:00 p. m., en el marco de una jornada marcada por el intenso calor.
Especialistas del Senamhi explicaron que estos valores, así como la sensación de bochorno, estuvieron asociados a las condiciones propias del verano y al ingreso de humedad desde la sierra.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Ola de violencia en Lima y Callao: cinco de los diez meses con más homicidios fueron durante el estado de emergencia
- Cuatro familias acusan a Oncosalud de negar coberturas a sus tratamientos contra el cáncer
- Paracetamol: Digemid actualiza contraindicaciones por uso prolongado
- Caso Nicolini: ratifican más de 30 años de cárcel para responsables de explotación laboral y muerte de jóvenes
- ATU: tarjetas del Metropolitano y de los corredores ya se pueden recargar con Yape
Contenido sugerido
Contenido GEC