El Poder Judicial a través de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro ratificó, en segunda instancia, más de 30 años de prisión para los responsables explotación laboral y muerte de dos jóvenes durante el incendio de un contenedor ubicado en el quinto piso de las galerías del centro comercial Nicolini (Cercado de Lima), en junio de 2017.

La medida fue corroborada para Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría por el delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud en contra las víctimas Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán. Ellos fueron sentenciados en 2018 a penas de 35 y 32 años de prisión efectiva, respectivamente.

Luego de que Zeña Santamaría apelara la referida sentencia, en diciembre de 2025 se ha confirmado la sentencia condenatoria de 32 años de prisión efectiva para ella.

¿Qué dice la tesis fiscal?

Según la investigación fiscal, ambos jóvenes trabajaban en condiciones infrahumanas y sin ningún derecho laboral pues eran encerrados con candado en un contenedor de la galería, desde la 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, en un ambiente con poca ventilación e iluminación, desprovistos de alimentos y sin acceso a servicios higiénicos.

El salario diario era de 25 soles. Debían armar luminarias a mano y cambiar la marca original por otra reconocida, así los dueños obtenían ganancias económicas de manera ilícita.

Coico y Zeña fueron inhabilitados para contratar con el Estado por el mismo plazo de las penas, y deberán pagar un total de S/ 20.000 a favor de los sobrevivientes por concepto de reparación civil, y otro monto de S/ 479.000 y S/ 459.000 a favor de los herederos legales de las dos víctimas mortales.

Importancia del caso

El caso Nicolini se convirtió en un precedente clave en el país sobre: