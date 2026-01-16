Agentes de la Depincri PNP de Los Olivos detuvieron a un hombre implicado en el asesinato de una mujer cuyo cadáver fue encontrado dentro de un colchón en un descampado en la calle C, a pocos metros de la avenida Pacasmayo, distrito de San Martín de Porres (SMP).

Se trata de Darwin Cruz Vásquez, de 43 años, quien confesó que dos personas de nacionalidad extranjera, de nombres Alex y Dark, uno de ellos pareja de la fallecida, le pagaron 30 soles para trasladar el objeto y una bolsa de basura.

La Policía precisó que los familiares de Cruz Vásquez, al verlo por televisión, lo alertaron e indicaron que iba a “tener problemas”. En su intento de huida, borró la placa de su mototaxi, pero fue detenido la noche de ayer gracias a las cámaras de seguridad de los vecinos. El vehículo permanece incautado.

“Él está dispuesto a colaborar por lo que ha pasado porque dice que fue utilizado. Desconocía que dentro del colchón estaba la mujer. También nos dijo que Alex lo contrataba de vez en cuando para realizar alguno servicios, como trasladar comida”, detalló la PNP.

“Para él era un supuesto colchón malogrado. Recién se entera del hecho por su familia”, sostuvo.

Más implicados en el asesinato

El comandante PNP Vílchez apuntóque habría una personas más involucrada en el crimen. Esta habría ayudado a subir el cuerpo al mototaxi.

La Policía no descarta que se trate de un caso de feminicidio debido a las graves heridas que presenta el cadáver. En tanto, permanece en la Morgue de Lima a la espera de que algún familiar se acerque para las pruebas de identificación complementarias.