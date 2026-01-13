El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta amarilla en Lima y otras regiones de la costa por la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad previstas para este 14 y 15 de enero, acompañadas de incremento de la nubosidad, sensación térmica elevada y ráfagas de viento.

De acuerdo con el organismo técnico, la alerta comprende a las regiones de Áncash, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna. Además de las precipitaciones, se esperan vientos con velocidades cercanas a los 25 km/h, principalmente durante las tardes.

