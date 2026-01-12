Una fuerte explosión registrada la madrugada de este lunes 12 de enero dejó dos personas heridas al interior de la discoteca El Monasterio, ubicada en la urbanización California, en la zona de El Golf, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a. m., mientras se desarrollaba una presentación musical del grupo de salsa Zaperoko.

El estruendo, captado en videos difundidos en redes sociales, generó pánico entre los asistentes y obligó a una evacuación inmediata del local ante el temor de un posible ataque extorsivo. Minutos después, personal policial y unidades de emergencia acudieron a la zona para atender a los heridos y acordonar el establecimiento.

EXPLOSION EN DISCOTECA 'MONASTERIO' DURANTE PRESENTACION DE ORQUESTA DE SALSA



Está madrugada ocurrió una detonación (aún en investigación) en una discoteca del distrito de Víctor Larco cuando se presentaba la orquesta Zaperoko.

Según N60, hay 2 heridos por el momento.#Trujilll pic.twitter.com/yiGapzhlAG — Gente de Trujillo (@gentedetruji) January 12, 2026

Según se informó, los heridos fueron identificados como Jorge Luis Obeso Dionicio, de 21 años, quien presenta una lesión en el hombro, e Iván Delgado Cabrera, de 41 años, con una herida en la cabeza y diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC). Ambos fueron auxiliados de inmediato y trasladados a la clínica Sanna, donde permanecen bajo observación médica.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar cerca de las 6:00 a. m. para iniciar las diligencias correspondientes. La zona fue restringida mientras se realizaban las primeras investigaciones a fin de determinar las causas exactas del estallido.

Investigan explosión en discoteca de Trujillo ocurrida durante show de Zaperoko. (Foto: Captura/Canal N)

De acuerdo con la hipótesis preliminar de la PNP, la explosión habría sido ocasionada por una falla en el sistema de aire acondicionado del local, posiblemente a raíz de un desperfecto eléctrico. No obstante, esta versión aún debe ser confirmada tras los peritajes técnicos de rigor, mientras se descarta cualquier vínculo con un posible caso de extorsión dirigido al local o a la agrupación musical.

Comunicado de Zaperoko

Tras lo ocurrido, la orquesta Zaperoko emitió un comunicado en el que informó que todos sus integrantes se encuentran en buen estado de salud. Asimismo, agradecieron las muestras de preocupación y señalaron que el incidente está siendo evaluado por las autoridades en coordinación con los organizadores del evento.

El grupo indicó que prioriza la seguridad de su equipo y del público, y confió en que las instancias competentes brindarán la información oficial conforme avancen las investigaciones.