El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de noviembre, se presentará llovizna de ligera a moderada intensidad en diversos sectores de la costa centro y sur del país.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de noviembre, se presentará llovizna de ligera a moderada intensidad en diversos sectores de la costa centro y sur del país.
De acuerdo con el reporte meteorológico N° 473, este fenómeno vendrá acompañado de un incremento en la velocidad del viento a lo largo del litoral.
Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.
Los departamentos comprendidos en este aviso son Arequipa, Moquegua, Tacna, Ica, Callao y Lima.
El miércoles 18 de noviembre se prevén acumulados de llovizna entre 0.5 y 1.7 mm/día en Arequipa, y valores de entre 0.5 y 2.5 mm/día en Moquegua y Tacna.
“Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo”, puntualizó.
La institución recomendó a la población mantenerse informado sobre el desarrollo de la situación meteorológica.
Recomendaciones
Frente a la persistencia de las lloviznas, se recomienda tomar precauciones para evitar accidentes en la vía pública:
- Mantenerse alerta al cruzar avenidas principales
- Cruzar por zonas señalizadas y esquinas
- Prestar atención al transitar cerca de obras o zonas de acumulación de agua
¿Cómo se manifiesta El Niño y cuáles son sus principales consecuencias?
El Fenómeno El Niño se manifiesta de múltiples maneras según la región que afecte, aunque usualmente coinciden en causar problemas sistémicos que desencadenan consecuencias graves. Aquí algunas de las principales.
- Cambios en el mar: lo primero que hace es cambiar las condiciones del mar, convirtiéndose en un ecosistema distinto, lo que afecta actividades cruciales para el país como la pesca al desplazar las especies que usualmente habitan en la zona, afectando la economía local.
- Precipitaciones e inundaciones: el calentamiento del agua también incrementa la evaporación y favorece lluvias más frecuentes e intensas, aumentando el riesgo de huaicos.
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