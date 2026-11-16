Sismo de magnitud 5.4 se registró frente a las costas de Ica, informó el IGP. Foto: IGP
Sismo de magnitud 5.4 se registró frente a las costas de Ica, informó el IGP. Foto: IGP
Por Redacción EC

Dos sismos de magnitudes 5.4 y 5.1 remecieron la región Ica durante la mañana de este lunes 16 de noviembre, en un lapso de menos de diez minutos, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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