Dos sismos de magnitudes 5.4 y 5.1 remecieron la región Ica durante la mañana de este lunes 16 de noviembre, en un lapso de menos de diez minutos, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 11:16:39 a. m. y alcanzó una magnitud de 5.4. Apenas seis minutos y 39 segundos después, a las 11:23:18 a. m., se registró un segundo temblor, esta vez de magnitud 5.1.

Ambos eventos fueron reportados por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP y tuvieron sus epicentros en distintos puntos de la región.

Primer sismo de magnitud 5.4 se registró frente a San Juan de Marcona

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 11:16:39 a. m. y tuvo una magnitud de 5.4, con una profundidad de 31 kilómetros.

De acuerdo con el reporte, su epicentro se ubicó a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica. El organismo científico consignó una intensidad de II-III en San Juan de Marcona.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0798 Fecha y Hora Local: 16/11/2026,11:16:39 Magnitud: 5.4 Profundidad: 31 km Latitud: -15.55 Longitud: -76.34 Intensidad: II-III San Juan de Marcona Referencia: 128 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/OdBjNuYfxQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 16, 2026

Segundo temblor de magnitud 5.1 tuvo epicentro cerca de Palpa

Cuando habían transcurrido menos de siete minutos desde el primer evento, un segundo sismo fue registrado en la región Ica. Este movimiento ocurrió a las 11:23:18 a. m., alcanzó una magnitud de 5.1 y tuvo una profundidad de 41 kilómetros.

Según el IGP, el epicentro se localizó a 38 kilómetros al suroeste de Palpa, en la provincia del mismo nombre. En este segundo evento, se reportó una intensidad de III-IV en Palpa.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0799 Fecha y Hora Local: 16/11/2026,11:23:18 Magnitud: 5.1 Profundidad: 41 km Latitud: -14.81 Longitud: -75.39 Intensidad: III-IV Palpa Referencia: 38 km al SO de Palpa, Palpa - Ica https://t.co/vWD1vOc9iV — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 16, 2026

¿Qué debe contener la Mochila para Emergencias (Primeras 24 horas)?

El contenido de la mochila debe ser básico y liviano para permitir un fácil transporte:

Alimentos y agua: Bebidas embotelladas sin gas, latas de conserva (atún o caballa), galletas de agua o integrales y barras energéticas.

Bebidas embotelladas sin gas, latas de conserva (atún o caballa), galletas de agua o integrales y barras energéticas. Higiene: Gel antibacterial, papel higiénico, pañuelos desechables, toallas de mano y toallas higiénicas.

Gel antibacterial, papel higiénico, pañuelos desechables, toallas de mano y toallas higiénicas. Salud y primeros auxilios: Botiquín básico (gasas, alcohol, curitas) y medicamentos de uso indispensable para familiares con dolencias o enfermedades crónicas.

Botiquín básico (gasas, alcohol, curitas) y medicamentos de uso indispensable para familiares con dolencias o enfermedades crónicas. Equipos y comunicación: Radio portátil a pilas, linterna con pilas de repuesto, cuaderno y lapicero.

Radio portátil a pilas, linterna con pilas de repuesto, cuaderno y lapicero. Dinero y llaves: Dinero en efectivo (de preferencia monedas y billetes pequeños) y duplicado de llaves de la vivienda o vehículo.

Dinero en efectivo (de preferencia monedas y billetes pequeños) y duplicado de llaves de la vivienda o vehículo. Abrigo: Mantas o cobijas ligeras pero abrigadoras.

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