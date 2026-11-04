Simulacro de sismo y tsunami se programó para este 4 de noviembre. (Foto referencial: Andina)
Simulacro de sismo y tsunami se programó para este 4 de noviembre. (Foto referencial: Andina)
Por Redacción EC

A nivel nacional en regiones de la costa peruana se realizó hoy 4 de noviembre a las 10:00 a.m. el Simulacro por Sismo seguido de Tsunami. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) organiza la jornada de prevención con la finalidad de medir la respuesta de la población y de las instituciones ante un sismo.

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