A nivel nacional en regiones de la costa peruana se realizó hoy 4 de noviembre a las 10:00 a.m. el Simulacro por Sismo seguido de Tsunami. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) organiza la jornada de prevención con la finalidad de medir la respuesta de la población y de las instituciones ante un sismo.

Pocos minutos después de las 10 a.m. se envió a varios celulares a nivel nacional la alerta local del simulacro de sismo y tsunami. Ahí, se solicita a la ciudadanía que es aleje de los puntos vulnerables ante una emergencia de este tipo.

Alerta a celulares enviada por Indeci por simulacro de sismo y tsunami este 4 de noviembre.

La jornada, tal y como había informado con antelación Indeci, cuenta con el respaldo de la Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres N° 001-2025-PCM/SGRD. La norma establece la ejecución de la prueba en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, con la consigna ‘Por un país preparado’.

Durante la actividad se activan las sirenas de alerta, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias y los mecanismos de aviso a la población. Las herramientas facilitan el traslado de las personas hacia los cerros, los puntos de altura del terreno o las edificaciones para el resguardo.

Pautas de Indeci para el simulacro

El Instituto Nacional de Defensa Civil fija tres momentos para la acción de la población durante la jornada. En el inicio las personas permanecen en las zonas de seguridad en el interior de los inmuebles, luego evacúan con la mochila para emergencias hacia el exterior y al final se desplazan a los puntos de altura del terreno ante el aviso de tsunami.

Las autoridades recomiendan incluir en la mochila para emergencias artículos de higiene, abrigo, agua en botella y alimentos en lata. Además, el equipo debe contener un botiquín de auxilio, dinero en billetes y monedas, radio con pilas, linterna y silbato.

Las instituciones de los tres niveles de gobierno y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres participan en la supervisión de la prueba. Los colegios, centros de trabajo y vecindarios de los 125 distritos de la costa ejecutan los protocolos para elevar la preparación ante desastres.