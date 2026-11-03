El Gobierno declaró el Estado de Emergencia, por un periodo de 60 días calendario, en diversos distritos de 25 regiones del país y de la Provincia Constitucional del Callao, debido al peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La norma establece que las autoridades deberán ejecutar acciones inmediatas para reducir los riesgos y atender las posibles consecuencias de las lluvias.

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La declaratoria comprende distritos de determinadas provincias de los siguientes departamentos:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

También se encuentra comprendida la Provincia Constitucional del Callao.

¿Por qué se declaró el estado de emergencia?

De acuerdo con la norma, la declaratoria responde a que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales para afrontar el peligro inminente ha sido sobrepasada.

Ante este escenario, el Ejecutivo considera necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional para reforzar las acciones destinadas a reducir el riesgo frente a las precipitaciones.

Lluvias intensas por el Fenómeno El Niño: Gobierno declara emergencia en varias localidades del país. Foto: Andina

La medida busca facilitar una respuesta articulada entre las autoridades nacionales, regionales y locales durante los 60 días de vigencia de la emergencia.

¿Qué acciones se ejecutarán durante los 60 días de emergencia?

Durante este periodo, los gobiernos regionales y locales comprendidos deberán implementar medidas y acciones inmediatas para reducir el muy alto riesgo existente. Asimismo, tendrán a su cargo labores de respuesta y rehabilitación frente a los efectos que puedan ocasionar las intensas lluvias.

Las intervenciones contarán con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En estas acciones también participarán los ministerios de Salud; Educación; Desarrollo Agrario y Riego; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensa; Interior; Transportes y Comunicaciones; Energía y Minas; Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Desarrollo e Inclusión Social.

Cabe mencionar que el Decreto Supremo establece que las acciones deberán mantener una relación directa de causalidad con el evento que motivó la declaratoria de emergencia.

Además, podrán modificarse de acuerdo con las necesidades y las condiciones de seguridad que se presenten durante su ejecución, siempre que exista el sustento de los estudios técnicos elaborados por las entidades competentes.

Respecto al financiamiento, la norma precisa que las intervenciones se realizarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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