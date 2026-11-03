El Gobierno declaró el Estado de Emergencia, por un periodo de 60 días calendario, en diversos distritos de 25 regiones del país y de la Provincia Constitucional del Callao, debido al peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.
El Gobierno declaró el Estado de Emergencia, por un periodo de 60 días calendario, en diversos distritos de 25 regiones del país y de la Provincia Constitucional del Callao, debido al peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La norma establece que las autoridades deberán ejecutar acciones inmediatas para reducir los riesgos y atender las posibles consecuencias de las lluvias.
La declaratoria comprende distritos de determinadas provincias de los siguientes departamentos:
Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
También se encuentra comprendida la Provincia Constitucional del Callao.
Ante este escenario, el Ejecutivo considera necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional para reforzar las acciones destinadas a reducir el riesgo frente a las precipitaciones.
La medida busca facilitar una respuesta articulada entre las autoridades nacionales, regionales y locales durante los 60 días de vigencia de la emergencia.
¿Qué acciones se ejecutarán durante los 60 días de emergencia?
Durante este periodo, los gobiernos regionales y locales comprendidos deberán implementar medidas y acciones inmediatas para reducir el muy alto riesgo existente. Asimismo, tendrán a su cargo labores de respuesta y rehabilitación frente a los efectos que puedan ocasionar las intensas lluvias.
En estas acciones también participarán los ministerios de Salud; Educación; Desarrollo Agrario y Riego; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensa; Interior; Transportes y Comunicaciones; Energía y Minas; Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Desarrollo e Inclusión Social.
Cabe mencionar que el Decreto Supremo establece que las acciones deberán mantener una relación directa de causalidad con el evento que motivó la declaratoria de emergencia.
Además, podrán modificarse de acuerdo con las necesidades y las condiciones de seguridad que se presenten durante su ejecución, siempre que exista el sustento de los estudios técnicos elaborados por las entidades competentes.
Respecto al financiamiento, la norma precisa que las intervenciones se realizarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
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