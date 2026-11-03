Gobierno declara emergencia en 25 regiones ante el peligro de lluvias por el Fenómeno El Niño 2026-2027. Foto: Andina
Gobierno declara emergencia en 25 regiones ante el peligro de lluvias por el Fenómeno El Niño 2026-2027. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Gobierno declaró el Estado de Emergencia, por un periodo de 60 días calendario, en diversos distritos de 25 regiones del país y de la Provincia Constitucional del Callao, debido al peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

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