Ante la activación de la quebrada Serrán, a consecuencia de las intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño en la provincia piurana de Morropón, el Ministerio de Defensa, desplegó una brigada de intervención rápida e implementó un “puente terrestre” en el distrito en el distritro Salitral.

Para esta labor, se dispuso de un camión militar todoterreno MAN, que permite transportar a los ciudadanos de una orilla a otra del río, mientras persistan las restricciones de tránsito en la zona.

FOTOS: MINDEF

Hasta el momento, decenas de personas han sido trasladadas gracias a la intervención del Comando Operacional del Norte.

Si bien el caudal del río Serrán ha disminuido, la brigada militar permanecerá en el lugar hasta mañana, como medida preventiva ante posibles contingencias que pudieran presentarse durante la noche o la madrugada.

Senamhi pronosticó lluvias intensas en la región Piura.

Descolmatación de drenes y canales afectados

De otro lado, personal de las Fuerzas Armadas realizó trabajos de descolmatación de drenes y canales afectados por las lluvias en los distritos de Canchaque y San Miguel de El Faique, a fin de contribuir a la evacuación del agua acumulada y prevenir mayores afectaciones.

Asimismo, en la ciudad de Piura, los esfuerzos se concentraron en la evacuación de las aguas pluviales acumuladas en el sector Las Azucenas y en la avenida Sánchez Cerro.

De esta manera, las Fuerzas Armadas mantienen su despliegue en las zonas afectadas, brindando apoyo a la población y contribuyendo a mitigar los efectos de las intensas precipitaciones.

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