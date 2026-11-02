Un camión militar todoterreno MAN permite transportar a los ciudadanos de una orilla a otra del río en Morropón. (Foto: Ministerio de Defensa)
Un camión militar todoterreno MAN permite transportar a los ciudadanos de una orilla a otra del río en Morropón. (Foto: Ministerio de Defensa)
Por Redacción EC

Ante la activación de la quebrada Serrán, a consecuencia de las intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño en la provincia piurana de Morropón, el Ministerio de Defensa, desplegó una brigada de intervención rápida e implementó un “puente terrestre” en el distrito en el distritro Salitral.

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