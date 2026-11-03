La población podrá consultar anticipadamente el pronóstico meteorológico de los lugares que visitará el papa León XIV con aplicativo del Senamhi. (Foto: Senamhi)
La población podrá consultar anticipadamente el pronóstico meteorológico de los lugares que visitará el papa León XIV con aplicativo del Senamhi. (Foto: Senamhi)
Por Redacción EC

¿Tienes previsto participar en alguna de las actividades por la visita apostólica del papa León XIV al Perú? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) puso a disposición de la ciudadanía la sección especial “Pronóstico del SENAMHI: Papa León XIV en Perú”.

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