¿Tienes previsto participar en alguna de las actividades por la visita apostólica del papa León XIV al Perú? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) puso a disposición de la ciudadanía la sección especial “Pronóstico del SENAMHI: Papa León XIV en Perú”.
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