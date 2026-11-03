¿Tienes previsto participar en alguna de las actividades por la visita apostólica del papa León XIV al Perú? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) puso a disposición de la ciudadanía la sección especial “Pronóstico del SENAMHI: Papa León XIV en Perú”.

Se trata de una plataforma digital elaborada por el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) que permite consultar cómo estará el tiempo en los cinco destinos incluidos en el recorrido del sumo pontífice por el país.

Así lo informó la jefa encargada del Senamhi, Grinia Avalos Roldán, quien destacó que esta herramienta está disponible en el Observatorio del Tiempo, Agua y Clima y en la aplicación Senamhi Perú Móvil.

A través de ambas plataformas, la población podrá consultar anticipadamente el pronóstico meteorológico de los lugares que visitará el papa León XIV y tomar las precauciones necesarias para participar en las actividades programadas.

Entre la información disponible se encuentra el pronóstico meteorológico para los próximos cinco días, el índice de radiación ultravioleta (UV), los avisos meteorológicos vigentes para las zonas consideradas en el recorrido y las recomendaciones del Senamhi.

El recorrido del papa León XIV comenzará el 11 de noviembre en Lima y Callao, donde llegará a la Base Aérea del Callao para recibir la bienvenida oficial. Posteriormente, el 13 de noviembre visitará Chiclayo; y el 15 de noviembre, Cusco y Pucallpa.

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Las actividades en Lima y Callao por la visita del sumo pontífice continuarán el 16 de noviembre. La aplicación también podrá ser descargada en App Store y Play Store.