El Papa León XIV en una foto de archivo. (EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI)
El Papa León XIV en una foto de archivo. (EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI)
Por Redacción EC

Los fieles que asistirán a las actividades del papa León XIV en Chiclayo, durante su visita del 13 y 14 de noviembre, ya pueden inscribirse gratuitamente para participar en dos de las principales celebraciones: la misa en las Pampas de Pimentel y la coronación de la Virgen Inmaculada. El registro se habilitó a través de la plataforma Joinnus desde las 10:00 a.m. del viernes 30 de octubre.

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