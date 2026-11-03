Los fieles que asistirán a las actividades del papa León XIV en Chiclayo, durante su visita del 13 y 14 de noviembre, ya pueden inscribirse gratuitamente para participar en dos de las principales celebraciones: la misa en las Pampas de Pimentel y la coronación de la Virgen Inmaculada. El registro se habilitó a través de la plataforma Joinnus desde las 10:00 a.m. del viernes 30 de octubre.

Para la misa en las Pampas de Pimentel, cada persona puede obtener hasta tres entradas, mientras que para la coronación de la Virgen Inmaculada solo se permite una por usuario. Los boletos son personales e intransferibles, pues contienen el nombre del asistente, su número de DNI y un código QR. El documento de identidad deberá presentarse al momento del ingreso.

El Papa León XIV en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Giuseppe Lami

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, recalcó que las entradas son gratuitas y advirtió que cualquier persona que intente venderlas busca estafar a los fieles. También señaló que la misa podría congregar a cerca de 900 mil asistentes. La ceremonia será transmitida mediante pantallas gigantes, dispositivos móviles y la señal abierta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), a través del canal 11 en Chiclayo.

Horarios y accesos a las Pampas de Pimentel

De acuerdo con la Diócesis, el recinto estará dividido en cuadrantes identificados con letras de la A a la O y contará con 15 puertas de acceso. Durante el registro, los asistentes podrán seleccionar los espacios disponibles, así como el cuadrante y horario asignados. La entrada consignará el nombre completo, DNI, cuadrante, horario y puerta de ingreso.

Los accesos se habilitarán a las 8:00 p.m. del jueves 12 de noviembre y cerrarán a las 8:00 a.m. del viernes 13. Según explicó el gobernador regional, cada cuadrante tendrá subsectores con horarios diferenciados. Los espacios con menor cantidad de entradas serán los primeros en ingresar, entre las 8:00 y 9:00 p.m. del día anterior, por lo que se prevé una vigilia.

El papa León XIV imparte su bendición a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, mientras preside la audiencia general semanal en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP) / FILIPPO MONTEFORTE

Pérez recomendó a los jóvenes optar por esos sectores, mientras que las personas mayores podrían elegir los laterales, cuyos horarios de ingreso serán posteriores. Durante su explicación, el gobernador mencionó cuadrantes hasta la letra Q, aunque la información difundida por la Diócesis señala que estos estarán identificados de la A a la O.

El regreso del papa a Chiclayo

La visita de León XIV tendrá un significado especial para Chiclayo, ciudad de la que fue obispo. Robert Prevost llegó al Perú en 1985, cuando tenía 30 años, y regresó en 2014. Un año después fue nombrado obispo de Chiclayo. En 2023, el papa Francisco lo convocó al Vaticano y lo designó cardenal. En 2025 fue elegido pontífice.

En Lambayeque, sacerdotes que compartieron con él recuerdan su labor pastoral en distintas localidades del norte. David Farfán, sacerdote de Zaña, una de las localidades incluidas en el itinerario papal, declaró a Reuters que para Prevost “las distancias eran oportunidades”. Por su parte, el reverendo Jorge Villegas, de Chiclayo, recordó que el entonces obispo acudía a brindar ayuda a la población durante los desastres naturales.

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