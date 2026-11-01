Niñas, niños y adolescentes presentan sus propuestas al Congreso para impulsar cambios en salud, educación, protección y medio ambiente
Niñas, niños y adolescentes presentan sus propuestas al Congreso para impulsar cambios en salud, educación, protección y medio ambiente
Por Redacción EC

Niñas, niños y adolescentes de nueve regiones del Perú presentaron la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia ante representantes del Poder Legislativo, en un espacio de diálogo que buscó fortalecer su participación en las decisiones públicas y promover el compromiso de las autoridades con la garantía de sus derechos.

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