Niñas, niños y adolescentes de nueve regiones del Perú presentaron la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia ante representantes del Poder Legislativo, en un espacio de diálogo que buscó fortalecer su participación en las decisiones públicas y promover el compromiso de las autoridades con la garantía de sus derechos.

Durante el encuentro, representantes de organizaciones de niñas, niños y adolescentes de Arequipa, Huánuco, Loreto, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Ica, Huancavelica y Lima compartieron sus principales preocupaciones y propuestas con diputadas, diputados, senadoras y senadores, así como con representantes de las comisiones legislativas vinculadas a sus prioridades.

El encuentro estuvo presidido por el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno). También participaron la senadora Susana Matute Charún (Partido del Buen Gobierno); la diputada Hilda Judit Fernández de la Torre (Partido del Buen Gobierno); y los diputados Diethell Columbus Murata (Fuerza Popular) y Marco Antonio Pacheco Quispe (Fuerza Popular).

“Se piensa que las leyes y la política son asunto de adultos, pero no es así. Ustedes, niñas, niños y adolescentes, están en la edad ideal para transformar el mundo. Usen esa fuerza y esa energía para cambiar las cosas y también para fiscalizar a las autoridades”, señaló Óscar de Jesús Reto Otero, presidente de la Cámara de Diputados.

El diputado Diethell Columbus destacó la importancia de reconocer las voces de niñas, niños y adolescentes, promover la interculturalidad y generar espacios para escuchar sus propuestas. “Sus palabras sobre la necesidad de no ser invisibilizados, de promover una interculturalidad real y de proteger el medio ambiente nos recuerdan la importancia de escuchar sus propuestas”, manifestó.

Por su parte, la diputada Hilda Judit Fernández de la Torre resaltó la importancia de la educación sexual y de ampliar los espacios de participación en el país. “La educación sexual debe volver a los colegios, porque es fundamental para el cuidado de niñas, niños y adolescentes. Sobre todo, necesitamos generar más espacios como este, no solo en Lima, sino también en otras regiones del país”, señaló.

La senadora Susana Matute destacó el valor del análisis basado en evidencia que sustenta las propuestas de la Agenda Nacional. “Es muy valioso que hayan analizado la realidad a partir de datos y que hayan formulado sus propuestas de solución sobre esa base. Estas propuestas deben ser asumidas con responsabilidad por las autoridades, porque nos corresponde atenderlas y buscar soluciones”, afirmó.

En tanto, el diputado Marco Antonio Pacheco subrayó la necesidad de dar continuidad a estos espacios de participación. “Es indispensable institucionalizar mesas de diálogo que permitan a niñas, niños y adolescentes contar con canales de comunicación con sus autoridades”, sostuvo.

La Agenda Nacional, construida y validada mediante un proceso participativo con organizaciones de distintas regiones, recoge propuestas en cuatro ejes prioritarios: educación, salud integral, protección frente a la violencia y la discriminación, y medio ambiente y cambio climático.

Educación: escuelas inclusivas y libres de violencia

Las niñas, niños y adolescentes plantearon garantizar una educación inclusiva, segura y libre de violencia. Entre sus propuestas destacaron fortalecer la educación sexual integral y establecer mecanismos para prevenir y atender la violencia escolar, sexual y digital, así como la discriminación en las instituciones educativas.

“Nos preocupa mucho que nuestras instituciones educativas tengan infraestructura deficiente y no cuenten con condiciones adecuadas para protegernos frente a emergencias. Hemos observado que solamente el 2,1 % de los locales educativos públicos cumplía con estas condiciones, y eso nos preocupa bastante”, señaló Keyla, vocera del eje de Educación y representante del Programa de Microfinanzas cogestionada para los niños, niñas y adolescentes trabajadores.

Salud integral: atención oportuna y sin discriminación

En materia de salud, propusieron eliminar las barreras que dificultan el acceso de niñas, niños y adolescentes a los servicios, especialmente ante situaciones de emergencia. También señalaron la necesidad de capacitar al personal de salud para brindar una atención respetuosa y sin prejuicios, así como información clara y confiable sobre salud física, mental y sexual y reproductiva.

“Una de nuestras principales preocupaciones son las barreras que enfrentamos para acceder a los servicios de salud. Cuando acudimos a una posta, muchas veces nos piden el DNI o que vayamos acompañados de nuestros padres, e incluso en situaciones de emergencia podemos encontrar dificultades para recibir atención”, señaló Fátima, vocera del eje de Salud y representante del Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú (MNNATSOP).

Protección: prevenir y responder frente a la violencia

La agenda plantea fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta frente a situaciones de violencia en los distintos entornos en los que se desarrollan niñas, niños y adolescentes. Asimismo, propone combatir la discriminación y garantizar que quienes atraviesan estas situaciones puedan acceder a servicios de protección y recibir una atención adecuada.

“Las niñas, niños y adolescentes vivimos con el miedo constante de ser víctimas de violencia. Esta no ocurre solamente en las calles, sino también en nuestros hogares, escuelas, comunidades y espacios digitales. A ello se suman el racismo y la discriminación”, indicó Noemi, vocera de protección y del colectivo Yo También Tengo Algo Que Decir (YTTAQD).

Medio ambiente y cambio climático: participar en las decisiones que afectan su futuro

Frente a los desafíos ambientales y climáticos, las niñas, niños y adolescentes propusieron impulsar medidas para proteger sus comunidades y reducir los riesgos ante emergencias y desastres. También destacaron la importancia de contar con mecanismos permanentes que les permitan participar en las decisiones públicas sobre protección ambiental y cambio climático.

“Ya vivimos los impactos del cambio climático en nuestra educación, salud y recreación, y estos serán más fuertes en los próximos años. Las niñas y niños nacidos en 2020 se enfrentarán hasta siete veces más a olas de calor y al menos al doble de lluvias intensas e inundaciones a lo largo de su vida, en comparación con sus abuelos”, indicó Santiago, vocero del eje de Cambio Climático y representante de la Organizaciones de Niñas, Niños y Adolescentes Amazónicos (ONNAAS).

La iniciativa forma parte del Programa de Fortalecimiento de Apoyo a la Sociedad Civil para los Derechos de la Niñez 2026-2028, en el que participan 14 organizaciones comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, con el acompañamiento de Save the Children y el Gobierno de Suecia.