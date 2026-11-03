Una inusual escena sorprendió a los vecinos de Chaclacayo, en Lima Este. Más de 60 burros escaparon de un camal y protagonizaron una estampida por diferentes calles del distrito, llegando incluso a desplazarse por las vías del tren.

La presencia de los animales generó preocupación entre los residentes, quienes fueron testigos de cómo los burros recorrían las calles sin control y se exponían a posibles accidentes. Tras lo ocurrido, algunos ejemplares pudieron ser rescatados, mientras que otros continúan sin ser ubicados. Los vecinos de la zona solicitaron la intervención de las autoridades para conocer su paradero y garantizar su protección.

Uno de los principales temores de los vecinos es que los burros que todavía no han sido recuperados terminen en mercados para su presunta comercialización como carne destinada al consumo humano.

Por ello, pidieron que se realicen las acciones correspondientes para ubicar a todos los ejemplares y esclarecer las circunstancias en las que escaparon del establecimiento.

¿Qué pasó con los burros que escaparon del camal?

De acuerdo con la información difundida por Latina, más de 60 animales salieron del camal y se dispersaron por distintos puntos de Chaclacayo. Algunos fueron recuperados después de la estampida, pero todavía existe preocupación por aquellos cuyo paradero se desconoce.

Más de 60 burros escapan de un camal y corren por calles y vías del tren. Foto: Captura de video/Agencia de Noticias Perú/Facebook

La situación también generó inquietud por el peligro que representó la presencia de los burros en las vías del tren y en las calles del distrito.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa cuántos animales han sido recuperados ni qué medidas adoptarán las autoridades para garantizar que los demás sean ubicados.

60 equidos escaparon de un matadero clandestino en Chaclacayo, están vagando sin rumbo por la zona. ¿ Que entidad es la responsable de este maltrato animal y de camales clandestinos? ¿ @Senasa_Peru ? Esto es maltrato animal, @FiscaliaPeru debe intervenir están en serio peligro. https://t.co/0awQkqWZXw — PicanteDKuy (@martinfiera) November 3, 2026

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