El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que Lima registrará temperaturas de hasta 28 °C este lunes 2 de noviembre. Aunque predominarán las condiciones de cielo cubierto a nublado, algunas zonas de la capital tendrán periodos de brillo solar durante la jornada.

De acuerdo con la información, las condiciones del tiempo presentarán algunas diferencias entre Lima Este, Lima Oeste y el Callao, principalmente en los momentos del día en que podría aparecer el sol.

Nublado para Lima Este

En Lima Este se espera cielo cubierto o nublado durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia el mediodía, cuando se prevé la aparición de brillo solar.

Durante el atardecer, la nubosidad volverá a predominar en esta parte de la capital. La temperatura mínima prevista será de 20 °C, mientras que la máxima general para Lima llegará a los 28 °C.

Este verano se esperan temperaturas mayores a los 35ºC en Lima y el partes del Perú. / Bruno/Pixabay

¿Cuál es el pronóstico para Lima Oeste y Callao?

En Lima Oeste y el Callao también se espera una mañana con cielo cubierto a nublado. No obstante, el Senamhi prevé la aparición de brillo solar durante la tarde.

Hacia la noche, la cobertura nubosa volverá a predominar, por lo que el cielo permanecerá mayormente nublado. En estas zonas, la temperatura mínima alcanzará los 22 °C.

¿Cuál es la probabilidad de lluvia en Lima este lunes?

Respecto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia en Lima será baja durante el día, con un 7%. Sin embargo, este porcentaje aumentará hasta el 25% durante la noche.

En cuanto a la nubosidad, se estima una cobertura del 88% durante el día y del 81% por la noche.

Por otro lado, los rayos ultravioleta (UV) alcanzarán un nivel de hasta 6. Este indicador corresponde a una intensidad moderada-alta, por lo que se recomienda tomar precauciones frente a la exposición solar.

Asimismo, las ráfagas de viento llegarán a los 18,5 kilómetros por hora tanto durante el día como en la noche.

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