Senamhi advierte alza de temperaturas y vientos moderados en el litoral peruano. (Foto: Andina)
Senamhi advierte alza de temperaturas y vientos moderados en el litoral peruano. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que Lima registrará temperaturas de hasta 28 °C este lunes 2 de noviembre. Aunque predominarán las condiciones de cielo cubierto a nublado, algunas zonas de la capital tendrán periodos de brillo solar durante la jornada.

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