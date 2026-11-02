| : Tumbes lleva dos días de intensas lluvias y el Senamhi advierte más pr | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Tumbes lleva dos días de intensas lluvias

Tumbes lleva dos días de intensas lluvias

El agua inundó calles y avenidas en varios distritos. La gente tuvo que correr a refugiarse. Y ya es la segunda noche igual. El Senamhi advierte que en algunos sectores podría llegar o superar los 100 milímetros.

imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio

GLOBAL + Videos

Expulsan a niño de 3 años por ser muy bueno en el fútbol

Expulsan a niño de 3 años por ser muy bueno en el fútbol

Vaticano confirma reunión del papa con víctimas de abusos

Vaticano confirma reunión del papa con víctimas de abusos

México: joven muere tras caer de juego mecánico

México: joven muere tras caer de juego mecánico

ONU alerta por El Niño: lluvias intensas e inundaciones podrían afectar a varios países

ONU alerta por El Niño: lluvias intensas e inundaciones podrían afectar a varios países

PAÍS + Videos

Piura: influencer lucha por recuperarse tras ataque de su expareja

Piura: influencer lucha por recuperarse tras ataque de su expareja

Escolares de Carabayllo obtienen 11 primeros puestos en UNMSM

Escolares de Carabayllo obtienen 11 primeros puestos en UNMSM

Papa León XIV en Perú: ¿Cómo conseguir entradas gratis para la misa?

Papa León XIV en Perú: ¿Cómo conseguir entradas gratis para la misa?

50 alumnos de colegio de Carabayllo ingresan a San Marcos

50 alumnos de colegio de Carabayllo ingresan a San Marcos

ENTRETENIMIENTO + Videos

La Tinka: revisa los resultados y ganadores del sorteo del domingo 1 de noviembre

La Tinka: revisa los resultados y ganadores del sorteo del domingo 1 de noviembre

Ana Paula Consorte cuestiona a esposa de Barcos: “¿Le manda besos a Paolo?”

Ana Paula Consorte cuestiona a esposa de Barcos: “¿Le manda besos a Paolo?”

Resultados de La Tinka: descubre la jugada ganadora del 28 de octubre

Resultados de La Tinka: descubre la jugada ganadora del 28 de octubre

Gregorio Pernía, el recordado ‘Titi’, sorprende en la procesión del Señor de los Milagros y revela por qué acudió

Gregorio Pernía, el recordado ‘Titi’, sorprende en la procesión del Señor de los Milagros y revela por qué acudió

DEPORTES + Videos

Jean Deza se queda en Domingo Dianderas y va por el ascenso

Jean Deza se queda en Domingo Dianderas y va por el ascenso

Sport Huancayo da la sorpresa y manda en el Torneo Clausura

Sport Huancayo da la sorpresa y manda en el Torneo Clausura

Esteban Pavez y Mateo Antoni serían bajas de Alianza Lima ante Moquegua

Esteban Pavez y Mateo Antoni serían bajas de Alianza Lima ante Moquegua

Clausura 2026: final de locura por el título

Clausura 2026: final de locura por el título

CIENCIA + Videos

España: eclipse del 12 de agosto permitirá ver Venus y Júpiter de día

España: eclipse del 12 de agosto permitirá ver Venus y Júpiter de día

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

TECNO + Videos

iPhone Duo: el plegable de Apple arrasa pese a costar US$2.000

iPhone Duo: el plegable de Apple arrasa pese a costar US$2.000

China ya produce robots humanoides a gran escala

China ya produce robots humanoides a gran escala

El curioso gesto de un robot tras ganar un combate

El curioso gesto de un robot tras ganar un combate

Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas

Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas

VIDA + Videos

La educación técnica gana terreno: más egresados trabajan en la carrera que estudiaron

La educación técnica gana terreno: más egresados trabajan en la carrera que estudiaron

Smartphones reducen la natalidad en jóvenes, según estudio

Smartphones reducen la natalidad en jóvenes, según estudio

La importancia de los chequeos preventivos según especialista

La importancia de los chequeos preventivos según especialista

Cómo aprovechar la inteligencia artificial en la educación

Cómo aprovechar la inteligencia artificial en la educación

TRAILERS + Videos

¡Tensión al límite! “La captura” llega a Netflix con un intenso drama policial basado en hechos reales

¡Tensión al límite! “La captura” llega a Netflix con un intenso drama policial basado en hechos reales

Cien años de soledad parte 2: Tráiler, elenco y estreno

Cien años de soledad parte 2: Tráiler, elenco y estreno

Netflix estrena tráiler oficial de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”

Netflix estrena tráiler oficial de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”

“Cien años de soledad” regresa a Netflix este 5 de agosto y estrena nuevo avance

“Cien años de soledad” regresa a Netflix este 5 de agosto y estrena nuevo avance

HISTORIAS + Videos

Destruyen patrimonio de más de mil años en Perú

Destruyen patrimonio de más de mil años en Perú

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América