Un nuevo sismo de magnitud 4.6, el quinto en lo que va del día, volvió a remecer Ica, causando alarma en la población y sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales.

El último temblor ocurrió a las 2:51 p.m. de este lunes 16 de noviembre y su epicentro se localizó en el mar, a 107 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, provincia de Nasca, en la región Ica.

El movimiento telúrico se sintió con grado II-III en San Juan de Marcona y tuvo una profundidad de 29 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0802 Fecha y Hora Local: 16/11/2026,14:51:02 Magnitud: 4.6 Profundidad: 29 km Latitud: -15.03 Longitud: -76.10 Intensidad: II-III San Juan de Marcona Referencia: 107 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/c9cGdXzXZl — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 16, 2026

El primer sismo, de magnitud 5,4, se produjo a las 11:16 a.m. con epicentro en el Océano Pacífico, a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 31 kilómetros y alcanzó una intensidad de II y III grados en la escala de Mercalli. A las 11:23 a.m. se sintió otro temblor de magnitud 5,1 con epicentro a 38 kilómetros al suroeste de la ciudad de Palpa.

Este sismo tuvo una profundidad de 41 kilómetros y alcanzó una intensidad de grados III y IV en Palpa, a casi cuatrocientos kilómetros de la capital peruana.

A continuación, en un rango de veinticinco minutos, se sucedieron tres sismos, uno de magnitud 4,7 en Palpa, y dos más de magnitudes 4,8 y 4,6, respectivamente, en San Juan de Marcona, que fueron percibidos por la población entre leve y moderado.