Un nuevo sismo de magnitud 4.6, el quinto en lo que va del día, volvió a remecer Ica, causando alarma en la población y sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales.
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