A diario, las vías auxiliares de la Panamericana Sur son utilizadas por decenas de conductores para adelantarse a otros vehículos e intentar evadir la congestión vehicular. Esta práctica resulta perjudicial para quienes realmente enfrentan una emergencia o una falla técnica y necesitan hacer uso de la vía. Por ello, por tercera vez consecutiva y gracias al auspicio de SOAT Mapfre y Mitsubishi, El Comercio está recibiendo las denuncias de los lectores a través del WhatsApp de la campaña #NoTePases +51 937 714 189.

De esta manera, también se podrá identificar a los conductores que hacen un uso indebido de esta vía. El material deberá ser enviado en formato de video, en el que se aprecie con claridad la placa del vehículo. Además, se deberá consignar la hora, la fecha y la altura del kilómetro de la Panamericana Sur donde se produjo la invasión de la vía auxiliar .

En diálogo con El Comercio, Diter Torres, subgerente de Fiscalización de Tránsito de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), resaltó la importancia de la labor de denuncia ciudadana al detectar infracciones de tránsito. Señaló que la canalización de esta información permite a la entidad cumplir con sus competencias asignadas en favor de la seguridad vial .

Los lectores envían videos como evidencia de la infracción y consignan por separado la fecha, la hora y la altura del kilómetro, datos necesarios para que la Sutran evalúe el caso. / JOEL ALONZO

Asimismo, indicó que la plataforma virtual “Denuncia Servicios Fiscalizados – Sutran” facilita el proceso de denuncias ciudadanas. “Esta tiene como finalidad canalizar las denuncias formuladas por la ciudadanía sobre presuntas infracciones en materia de transporte y tránsito terrestre, sin que los denunciantes tengan que acudir de manera presencial a las oficinas de la entidad, evitando así largas colas para ser atendidos en mesa de partes”, explicó.

Agregó que esta herramienta permite contar con un registro único y ordenado de las denuncias recibidas, lo que facilita su seguimiento y contribuye a una atención más efectiva, oportuna y transparente por parte de la Sutran. “A través de esta plataforma, las personas pueden reportar desde cualquier lugar, ya sea mediante un celular o una computadora”, sostuvo.

A través del WhatsApp de #NoTePases de El Comercio (+51 937 714 189) puedes enviarnos tus reportes, y nosotros nos encargaremos de remitir toda la información a la Sutran.