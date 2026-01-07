El Comercio generará más de 300 denuncias ciudadanas. Fotos: Joel Alonzo/GEC
El Comercio generará más de 300 denuncias ciudadanas. Fotos: Joel Alonzo/GEC
Redacción EC

En el Semáforo de este miércoles 7 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero,a la Sutrán, detectando 300 infractores. Segundo,, reflejando un aumento del 7% en homicidios en 2025. Finalmente, el durante las festividades, realizando 2.088 despachos de ambulancias y atendiendo 1.732 emergencias.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Denuncias a invasores de las bermas de la Panamericana Sur

El Comercio ya empezó a remitir a la Sutrán los reportes de los invasores de las bermas de la carretera Panamericana Sur como parte de su tercera campaña contra esta falta, la cual se inició el 28 de diciembre pasado. Lo hizo a través de la plataforma online Denuncia Servicios Fiscalizados. Así, la entidad comenzará el proceso sancionador a los infractores. Ya se ha detectado a 300 de ellos. Las denuncias se reciben en el WhatsApp de #NoTePases: 937-714-189.

🔴 Más de 10 asesinatos en Lima en los primeros días de enero

Pese a que Lima Metropolitana permanece en estado de emergencia, entre el sábado 3 y el lunes 5 de este mes se registraron más de 10 asesinatos en la capital. Todos los casos fueron con armas de fuego y por sicariato. Hay choferes de transporte público entre las víctimas. Este sector es uno de los principales afectados por la ola de extorsiones. Según cifras del Sinadef, en el 2025, hubo por lo menos 2.226 homicidios, que representan un 7% más si se compara con el 2024.

🔴Alto número de emergencias por fiestas

Al gran número de emergencias atendidas por los bomberos durante Navidad y Año Nuevo se suman las llamadas que el Servicio de Atención Móvil de Urgencias recibió en Lima Metropolitana en estas fechas a través de la línea gratuita 106. En total, atendió 9.680 llamadas, informó el Ministerio de Salud. Producto de las llamadas, se realizaron 2.088 despachos de ambulancias y hubo una atención efectiva de 1.732 emergencias. Otras comunicaciones recibidas fueron catalogadas como no pertinentes.

