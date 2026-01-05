Durante las celebraciones de fin de año, el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) atendió 9.680 llamadas a través de la línea gratuita 106 en Lima Metropolitana. Así lo informó el Ministerio de Salud (Minsa), al presentar el balance del sistema prehospitalario durante este periodo de alta demanda.

Según el Minsa, más de cinco mil llamadas correspondieron a consultas médicas. Estas fueron atendidas por el personal de la central del SAMU. Como resultado, se realizaron 2.088 despachos de ambulancias y se logró la atención efectiva de 1.732 emergencias. Otras comunicaciones fueron catalogadas como no pertinentes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En ese contexto, el SAMU también ejecutó un traslado aeromédico. Se trató de un neonato de ocho días de nacido que fue evacuado desde Arequipa hacia Lima. El operativo se realizó bajo protocolos especializados y permitió que el menor acceda a servicios de mayor complejidad.

Además, el servicio brindó apoyo en diversos incendios registrados en la capital durante las fiestas. El 25 de diciembre, se desplegaron ambulancias ante un incendio de gran magnitud en el Rímac. Días después, se atendieron emergencias similares en distritos como Miraflores, Chorrillos, Santa Anita y Villa El Salvador.

El Ministerio de Salud recordó que el SAMU mantiene operatividad permanente las 24 horas del día. Esta labor se refuerza en fechas críticas, como Navidad y Año Nuevo, cuando aumentan los accidentes de tránsito, las quemaduras y las intoxicaciones. El objetivo, precisó el sector, es garantizar una respuesta oportuna y articulada para proteger la salud de la población.