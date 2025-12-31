Durante el 2025, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), dio pasos decisivos para ordenar y mejorar el transporte público en la capital. Uno de los principales hitos fue la entrega de las primeras 453 autorizaciones para la operación de rutas de transporte regular, un avance histórico tras más de 21 años de espera que otorga estabilidad jurídica a los operadores y abre la puerta a la modernización de flotas y a nuevas inversiones.

En paralelo, la ATU fortaleció los servicios de transporte masivo. El Metropolitano registró el mayor crecimiento de demanda, alcanzando 480 mil viajes diarios en el último trimestre del año, frente a los 420 mil del inicio del 2025. Este incremento estuvo asociado a la entrada en operación del terminal Chimpu Ocllo y la estación Las Vegas, en Lima norte, así como a ajustes en la programación que redujeron los tiempos de espera en horas punta.

ATU cierra el 2025 con avances clave en la modernización y formalización del transporte público. (Foto: ATU)

El presidente de la ATU, David Hernández, señaló que el mayor uso del sistema plantea retos operativos que ya se vienen atendiendo, además de recordar que se gestiona un crédito con el Banco Mundial para adquirir nuevos buses y realizar el mantenimiento integral de la infraestructura.

ATU impulsa en 2025 un salto histórico en la formalización y operación del transporte público. (Foto: ATU)

Otros avances incluyeron la aprobación de 21 795 carreras adicionales en la Línea 1 del Metro de Lima, lo que permitió mejorar la frecuencia de los trenes y atender la alta demanda. Asimismo, el Aerodirecto se consolidó como una alternativa de transporte hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez: entre mayo y diciembre, más de 2,7 millones de usuarios emplearon sus seis rutas, destacando su accesibilidad y seguridad.

En materia de formalización, durante el 2025 se otorgaron 77 580 autorizaciones y habilitaciones para conductores y vehículos de transporte especial, como escolar, turístico, de personal y taxis. En el servicio de taxi independiente, 5300 unidades adecuaron su color al amarillo, cerrando el año con 10 248 taxis formales, más del doble de los registrados en 2024. Además, se implementaron 36 nuevos paraderos y se dio mantenimiento al total de paraderos existentes, mientras que el transporte turístico sumó 10 nuevos puntos autorizados en cinco distritos.

Para el 2026, la ATU anunció que continuará impulsando acciones para ofrecer un transporte más eficiente, integrado y seguro en Lima y Callao.

