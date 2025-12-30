El Seguro Social de Salud (EsSalud) culminó el 2025 con la ejecución de su último operativo de donación de órganos y tejidos, una intervención que permitió salvar la vida de cinco pacientes que se encontraban en lista de espera, informó la entidad.

Según precisó EsSalud, el procedimiento se activó luego de que una familia autorizara la donación de órganos de su familiar fallecido, decisión que hizo posible la procuración y el traslado oportuno de los órganos.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la institución expresó sus condolencias y destacó el valor del gesto solidario.

“En primer lugar, quiero expresar mis más sentidas condolencias a la familia y agradecer profundamente este acto de amor. En medio del dolor, han decidido dar vida y esperanza. Gracias a esta decisión, hoy estamos salvando cinco vidas”, detalló.

Según informó EsSalud, el operativo hizo posible la donación de un corazón, un hígado, dos riñones y dos córneas. Uno de los procedimientos más complejos fue un trasplante combinado de corazón y riñón en un solo paciente. Los demás órganos y tejidos beneficiaron a otros cuatro pacientes, incluidos receptores de córneas que podrán recuperar la visión

EsSalud resaltó además la capacidad de respuesta de los equipos médicos involucrados en cada etapa del proceso.

En ese contexto, el presidente ejecutivo subrayó el rol del organismo dentro del sistema nacional de trasplantes y advirtió que aún existe una alta demanda de órganos en el país.

“Somos la institución que más trasplantes realiza en el país; sin embargo, aún tenemos cerca de mil personas en lista de espera. Por eso seguimos impulsando la cultura de la donación como una política de vida”, indicó.

“Estamos trabajando junto con la Reniec para que más ciudadanos tomen una decisión informada al momento de tramitar su DNI y digan ‘Sí’ a la donación de órganos. Donar es regalar vida”, finalizó.