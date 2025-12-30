La Municipalidad Provincial del Callao entregó oficialmente la renovada avenida Tomás Valle, una de las principales arterias viales del primer puerto, tras una intervención integral orientada a mejorar la transitabilidad, accesibilidad y seguridad urbana. La obra beneficia a miles de vecinos y conductores, y se consolida como un eje estratégico para la movilidad urbana sostenible en la provincia constitucional.

El proyecto comprende la construcción de nuevas pistas y veredas inclusivas, con rampas y pisos podotáctiles para personas con discapacidad visual, además de una moderna ciclovía, áreas verdes e iluminación LED que refuerza la seguridad vial y ciudadana. Asimismo, se implementó señalética horizontal y vertical para ordenar el tránsito y reducir riesgos de accidentes.

Entregan moderna avenida Tomás Valle con ciclovía y veredas inclusivas en el Callao. (Foto: MPC)

En total, la intervención contempla 22,534.60 metros cuadrados de pavimento en la vía principal y 5,650.27 metros cuadrados de ciclovía, fortaleciendo la conectividad entre distintos sectores del Callao y distritos aledaños. Esta modernización permitirá reducir tiempos de viaje y mejorar las condiciones de circulación del transporte público y privado.

Durante la ceremonia de entrega, el alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, resaltó que la obra prioriza al peatón, al ciclista y a las personas con discapacidad, apostando por una ciudad más ordenada e inclusiva.

Callao inaugura obra vial en Tomás Valle con enfoque inclusivo y sostenible. (Foto: MPC)

En la actividad también participó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, quien destacó la articulación entre el Gobierno Nacional y la comuna chalaca para impulsar infraestructura vial que dinamice la economía local y mejore el entorno urbano.

