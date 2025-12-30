Avenida Tomás Valle es reabierta tras moderna intervención vial en el Callao. (Foto: MPC)
Avenida Tomás Valle es reabierta tras moderna intervención vial en el Callao. (Foto: MPC)
Redacción EC
Redacción EC

La entregó oficialmente la renovada avenida Tomás Valle, una de las principales arterias viales del primer puerto, tras una intervención integral orientada a mejorar la transitabilidad, accesibilidad y seguridad urbana. La obra beneficia a miles de vecinos y conductores, y se consolida como un eje estratégico para la movilidad urbana sostenible en la provincia constitucional.

LEE: Año Nuevo: Calle Capón recibe a decenas de personas por cábalas para el 2026 | FOTOS

El proyecto comprende la construcción de nuevas pistas y veredas inclusivas, con rampas y pisos podotáctiles para personas con discapacidad visual, además de una moderna ciclovía, áreas verdes e iluminación LED que refuerza la seguridad vial y ciudadana. Asimismo, se implementó señalética horizontal y vertical para ordenar el tránsito y reducir riesgos de accidentes.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Entregan moderna avenida Tomás Valle con ciclovía y veredas inclusivas en el Callao. (Foto: MPC)
Entregan moderna avenida Tomás Valle con ciclovía y veredas inclusivas en el Callao. (Foto: MPC)

En total, la intervención contempla 22,534.60 metros cuadrados de pavimento en la vía principal y 5,650.27 metros cuadrados de ciclovía, fortaleciendo la conectividad entre distintos sectores del Callao y distritos aledaños. Esta modernización permitirá reducir tiempos de viaje y mejorar las condiciones de circulación del transporte público y privado.

MÁS: Rímac: Asesinan a balazos a un hombre mientras conducía su vehículo en plena avenida

Durante la ceremonia de entrega, el alcalde provincial del Callao, , resaltó que la obra prioriza al peatón, al ciclista y a las personas con discapacidad, apostando por una ciudad más ordenada e inclusiva.

Callao inaugura obra vial en Tomás Valle con enfoque inclusivo y sostenible. (Foto: MPC)
Callao inaugura obra vial en Tomás Valle con enfoque inclusivo y sostenible. (Foto: MPC)

En la actividad también participó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, quien destacó la articulación entre el Gobierno Nacional y la comuna chalaca para impulsar infraestructura vial que dinamice la economía local y mejore el entorno urbano.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC