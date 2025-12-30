A un día de la llegada del Año Nuevo, miles de peruanos acuden este lunes a los mercados de Lima para comprar flores amarillas, una tradición que se intensifica en las últimas horas de diciembre y que convierte a los centros de abasto en puntos de alta afluencia desde tempranas horas de la mañana.

Los comerciantes ya viven el cierre de la última campaña comercial del año, con puestos repletos de girasoles, arreglos florales y paquetes listos para ser usados el 1 de enero. Esta temporada está marcada por una clara preferencia por el color amarillo, asociado a la prosperidad, la buena suerte y el inicio de un nuevo ciclo.

Flores amarillas y rituales de florecimiento dominan la campaña de fin de año. (Foto: ANDINA/Vidal Tarqui)

Los girasoles se posicionan como las flores más solicitadas. Sus precios fluctúan entre 15 y 30 soles por paquete, dependiendo del tamaño y del grado de apertura. Otras flores como el botón de oro también registran alta demanda por su menor costo, lo que las convierte en una alternativa accesible para centros de mesa, regalos y rituales familiares.

Desde muy temprano, comerciantes mayoristas y minoristas llegan desde distintos distritos de la capital para abastecerse. En los mercados más concurridos se observa una oferta variada que incluye minigirasoles, así como flores importadas como mini rosas y gerberas, que han ganado espacio entre quienes buscan opciones diferentes para la decoración del hogar.

Miles de peruanos abarrotan mercados para comprar flores amarillas. (Foto: ANDINA/Vidal Tarqui)

Además del uso ornamental, los floristas señalan que las flores amarillas son adquiridas por su significado simbólico. En ese contexto, se mantiene vigente la práctica de los baños de florecimiento, que incluyen flores amarillas, ruda, romero y claveles, como parte de rituales para atraer buenas energías, salud y prosperidad en el año que comienza.

Para esta temporada, se proyecta la venta de más de 22 mil paquetes de flores amarillas, una cifra que confirma que esta costumbre continúa arraigada en los hogares limeños y cobra mayor fuerza en la víspera del Año Nuevo 2026.

