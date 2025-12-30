MDN
El color amarillo predomina en la oferta de artículos usados en los rituales de Año Nuevo. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
El color amarillo predomina en la oferta de artículos usados en los rituales de Año Nuevo. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

  El color amarillo predomina en la oferta de artículos usados en los rituales de Año Nuevo. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
    El color amarillo predomina en la oferta de artículos usados en los rituales de Año Nuevo. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

  • La expectativa por el cambio de año se refleja en los globos y piñatas que llenan los puestos. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
    La expectativa por el cambio de año se refleja en los globos y piñatas que llenan los puestos. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

  • La alta demanda por artículos de fin de año genera aglomeraciones en la recta final hacia el 2026. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
    La alta demanda por artículos de fin de año genera aglomeraciones en la recta final hacia el 2026. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

  • Vendedores atienden a decenas de personas que buscan adornos para despedir el 2025. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
    Vendedores atienden a decenas de personas que buscan adornos para despedir el 2025. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

  • Globos dorados y decoraciones tradicionales destacan en medio del intenso movimiento de compradores.
    Globos dorados y decoraciones tradicionales destacan en medio del intenso movimiento de compradores.

  • La antesala del 2026 se vive entre tiendas repletas y una alta afluencia de público. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
    La antesala del 2026 se vive entre tiendas repletas y una alta afluencia de público. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

  • El tránsito peatonal se intensifica conforme se acerca la celebración del Año Nuevo 2026. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
    El tránsito peatonal se intensifica conforme se acerca la celebración del Año Nuevo 2026. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

Redacción EC
A pocos días de la llegada del , el Mercado Central registra una gran afluencia de personas que acuden para realizar las compras tradicionales de fin de año.

En los pasillos se observa una amplia oferta de globos, adornos y piñatas con personajes, que llaman la atención de niños y adultos. El color amarillo destaca entre los productos más buscados, mientras los compradores avanzan con dificultad debido a la cantidad de público.

Carlos Salas Abusada
MIRA: Año Nuevo: Chorrillos anuncia sanciones por campamentos y fogatas en playas

Los vendedores atienden de manera constante ante la alta demanda. Familias y grupos de amigos comparan precios y eligen los artículos con los que esperan iniciar el 2026 con buenos deseos.

El movimiento se mantiene durante gran parte del día y refleja una de las tradiciones más comunes en la antesala del Año Nuevo.

Movimiento turístico por fin de año

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo también impulsan los viajes dentro del país. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante los feriados de fin de año del 2025 se prevé el desplazamiento de alrededor de 2.1 millones de turistas nacionales, lo que generaría un impacto económico cercano a los 294 millones de dólares.

Hábitos saludables para el inicio del 2026

Ante la llegada del Año Nuevo 2026, EsSalud recomendó a la población adoptar hábitos más saludables para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. El nutricionista Jonathan Yupanqui señaló que el objetivo no debe centrarse solo en bajar de peso, sino en mejorar la composición corporal, reducir la grasa abdominal y fortalecer la masa muscular, clave para el sistema inmunológico.

