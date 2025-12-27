Tráfico en Lima EN VIVO: información en tiempo real
En la avenida San Luis, en el distrito de San Borja, se registra tráfico pesado a esta hora de la mañana.
En la avenida Guardia Civil, en San Isidro, el tráfico también se encuentra pesado, reporta Waze.
En La Victoria, el tráfico es pesado en la avenida México.
También hay tráfico pesado en la avenida Salaverry, en ese mismo distrito.
En el distrito de Jesús María, en la avenida Brasil, el tráfico es pesado a esta hora del día.
Mientras que en la avenida La Mar, en el mencionado distrito, el tráfico es en caravana.
A esta hora de la mañana, según Waze, el tráfico es pesado en la calle Contisuyo, en San Miguel.
Estamos a pocos días de la celebración de Año Nuevo 2026 y un importante número de ciudadanos ya está empezando a viajar a diferentes partes del país, cerca como lejos de Lima, para recibir con amigos y familiares el 2026.
Encuentra en esta nota toda la información del tráfico vehicular en Lima y Callao en este último fin de semana del año 2025.
En Angamos Este, distrito de Surquillo, el tráfico es moderado.